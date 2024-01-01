Payment Card Issuance Software - 最も人気のあるアプリ

Payment card issuance software enables businesses and financial institutions to produce both physical and virtual payment cards. Banks use this software to issue payment cards to their customers, while companies use it to generate cards for their employees. Corporate payment cards help businesses monitor work-related expenditures and assist employees in keeping business and personal finances distinct. This software is different from those designed for creating ID and access cards or gift cards. Payment card issuance software integrates with accounting and expense management software for businesses, and with core banking software for financial institutions.
新しいアプリを提案
Stripe
stripe.com
Stripe は、米国カリフォルニア州サンフランシスコに本社を置く米国の金融サービスおよびサービスとしてのソフトウェア (SaaS) 企業です。同社は主に、電子商取引 Web サイトやモバイル アプリケーション向けの支払い処理ソフトウェアとアプリケーション プログラミング インターフェイス (API) を提供しています。
Pleo
pleo.io
従業員がより多くのことを行えるようにする経費ソリューション。 Pleo を信頼して職場での支払いを簡単にする何千もの企業に加わりましょう
Equals Money
equalsmoney.com
支払い、カード、経費が簡単になりました。 Equals Money アカウントは、財務チームが企業の支払い、経費、予算、給与計算などを管理する方法に革命をもたらし、時間を正確に取り戻し、貸借対照表にお金を取り戻します。
Blackсatсard
blackcatcard.com
ヨーロッパで IBAN アカウントを無料で開設できます。月額 0 ユーロで、支払いカード、最大 5% のキャッシュバック、統合された暗号化サービスなどを入手できます。
Kodo
kodo.com
オールインワンの法人決済ソリューションで賢く支出しましょう ビジネスの成長に注力しながら、会社の経費を管理、自動化、委任するのに役立つ、最もシンプルな企業支払いプラットフォームです。
Rapyd
rapyd.net
世界的なフィンテック組織である Rapyd は、企業が単一の API を通じてローカルの支払い方法を統合できるようにする世界有数のグローバル支払いネットワークを構築しました。
Wallester
business.wallester.com
無料の仮想または物理名刺の発行を開始し、会社の支出を 1 か所で管理します。今すぐ登録すると、1 日で VISA IBAN アカウントに無料でアクセスできるようになります。
Capital on Tap
capitalontap.com
Capital on Tap の使命は、中小企業の経営をできるだけ簡単にすることです。ビジネスの日々の運営は困難な場合があることを私たちは理解しています。そのため、ビジネスオーナーが業務を合理化し、迅速な資金調達にアクセスし、報酬を獲得できるようにするツールとリソースを開発しました。したがって、ビジネスを運営または成長させるためのより良い方法をお探しの場合は、次の仕事のために消耗品を購入したい電気技師であっても、チームの支出を統合したいコンサルティング会社であっても、英国全土の 200,000 のビジネスに参加してください。 Capital on Tap に信頼を置いている米国。 https:...
Payhawk
payhawk.com
Payhawk は、ヨーロッパ、米国、英国の国内および国際企業向けの主要な支出管理ソリューションです。 Payhawk は、法人カード、払戻可能な経費、買掛金、会計ソフトウェアのシームレスな統合を 1 つの製品に統合することで、ビジネスでの支払いを誰にとっても簡単にします。 Payhawk は、32 か国以上の顧客が効率を最大化し、大規模な支出を管理し、俊敏性を維持できるよう支援します。ロンドン、ベルリン、バルセロナ、パリ、アムステルダム、ビリニュス、ソフィア、ニューヨークにオフィスを構える Payhawk の多様な顧客ベースには、LuxAir、Babbel、Vinted、Wallbox、Wa...
Alaan
alaan.com
Alaan は、中東最大かつ最も包括的な法人カードと支出管理プラットフォームであり、Al Barari、Rivoli、Arada などから信頼されています。 Alaan を使用すると、次のことが可能になります。 1. 経費管理を自動化する 2. 会社の支出をリアルタイムで追跡する 3. 会社の予算を最適化する 4. 財務を常に管理する Y Combinator および複数の世界的投資家の支援を受けている Alaan は、財務チームの時間を節約するのに役立ちます。お金と労力。
Circula
circula.com
Circula は、旅費、クレジット カード、福利厚生など、従業員が行うあらゆる支払いのための経費プラットフォームです。私たちの使命は、スマートな自動化を通じてコンプライアンスを確保しながら財務と給与管理を簡素化し、従業員が最高の仕事をできるようにすることです。 Circula を使用すると、 ✔️ 会計時間を最大 80% 節約し、組織内で生産性の高いビジネス パートナーになります ✔️ コンプライアンス リスクを軽減し、安全で監査耐性のあるプロセスを確保します *カードは、Visa Europe Limited のライセンスに従って Transact Payments Malta Lim...
Cheqly
cheqly.com
Cheqly は、スタートアップ向けのフルスタック ネオバンクです。
Viva.com
viva.com
Viva.com Group, formerly Viva Wallet, is a leading European technology bank for payments across 24 markets. Operating in 17 languages and 9 currencies, we support 30+ payment methods globally. The free app, viva.com | Terminal, can be effortlessly set up on smartphones or other over 985 supported de...
OmniCard
omnicard.in
OmniCard offers Embedded payments as its core capability to help companies solve for their Business Spending & payment flows needs. OmniCard's embedded payment offerings include Spend management, Reward & Engagement Solutions and Corporate Cards; specially curated for a business’s customised needs.
NUMARQE
numarqe.com
NUMARQE is a corporate lending platform that is transforming working capital management for mid market corporates.
KlearCard
getkleercard.com
The #1 business spending solution: expense management, bill pay, flexible P-Cards and credit solutions.
dtcpay
dtcpay.com
dtcpay is a regulated payment service provider that offers reliable solutions for merchants to grow their revenues with higher acceptance rates for Fiat and cryptocurrency transactions. Our client’s customers benefit from frictionless payment experiences whether they are using our award-winning POS+...
Payowire
payowire.com
Global payment solution with virtual and physical cards Provider. USD, euro, GBP bank account & mobile top-up is available. Create an Account: https://payowire.com/register Easybanking for Freelancers & Entrepreneurs. All Solutions in One Platform. Payowire Provide virtual visa and MasterCard for ma...
Bento for Business
bentoforbusiness.com
Bento is a card-based spend management platform for SMBs providing operational control, visibility, and insights on business expenses. Bento’s financial operating platform enables businesses to issue physical and virtual payment credentials to people and systems without introducing risk while provid...
Jeeves
tryjeeves.com
1 つのプラットフォームを通じてグローバル金融を合理化します。 オールインワン プラットフォームを通じて、カードの発行、支払いの送信、グローバル経費の管理を行います。
Nuvei
nuvei.com
Nuvei (Nasdaq: NVEI) (TSX: NVEI) は、世界中の顧客のビジネスを加速するカナダのフィンテック企業です。 Nuvei のモジュール式で柔軟かつスケーラブルなテクノロジーにより、大手企業は次世代決済を受け入れ、あらゆる支払いオプションを提供し、カード発行、銀行業務、リスクおよび不正行為管理サービスの恩恵を受けることができます。 Nuvei は、47 の市場、150 の通貨、650 以上の代替支払方法での現地調達により、200 以上の市場で企業と顧客を結び付け、顧客とパートナーが 1 つの統合でローカルおよびグローバルで成功するためのテクノロジーと洞察を提供します。
Statrys
statrys.com
Statrys は、あらゆる支払いニーズに人間らしいタッチで応えます。今すぐサインアップして、複数通貨アカウント、Mastercard カード、競争力のある為替レートをご利用ください。
Lithic
lithic.com
Lithic を使用すると、支出を有効にして管理するための支払いカードを簡単に作成できます。開発者向けに設計された Lithic のアクセス可能なビルディング ブロックは、市場投入までの時間を短縮し、新たな収益源を開拓し、進化するビジネスに合わせて拡張します。顧客向けの支払いカードの作成、バックオフィス業務の最適化、支払いの簡素化など、Lithic を使用すると、長い MSA やセールス デモを行う必要がなく、簡単に始めることができます。料金設定はシンプルで、高額な月額料金はありません。
Marqeta
marqeta.com
オープン API プラットフォームを使用して、カードを即座に発行し、カード支払いを処理します。 Marqeta の最新のカード発行プラットフォームがどのように企業やイノベーターに力を与えるかを学びましょう。