オンラインバックアップソフトウェア - 最も人気のあるアプリ - アフガニスタン

Pulseway

pulseway.com

Pulseway は、スマートフォンやタブレットから IT システムをリモートで監視および制御する最も簡単な方法であり、多忙な IT 管理者が外出先で問題を解決し、生産性を向上させることができます。 このソリューションは 2010 年末に開始され、世界中で 275,000 人を超える IT ユーザーが利用しています。 Pulseway Enterprise Server は、DELL、ルイ ヴィトン、ノースウェスタン大学、コンデナスト、ブリティッシュ コロンビア工科大学などの大企業で使用されています。