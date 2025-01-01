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オンライン予約スケジュール ソフトウェア
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オンライン予約スケジュール ソフトウェア - 最も人気のあるアプリ

オンライン予約スケジュール ソフトウェアは、オンラインで予約を行うためのポータルを顧客に提供すると同時に、企業が予約を効率的に追跡および管理できるように支援します。このソフトウェアを使用すると、企業は予定のスケジュール、カレンダーの表示、フォームの印刷、支払いオプションの統合、スケジュールのカスタマイズ、スケジュール ルールの強制を行うことができます。また、リマインダー、フォローアップ、キャンセル、スケジュール変更のための自動メール、通知、サービスのオンライン支払い、カスタム プロファイル、カレンダーの統合などの機能も含まれる場合があります。このソフトウェアでは AI スケジューリングの使用が増加傾向にあり、一般的なスケジュールを分析し、参加者のタイムゾーン、最適な作業時間、一貫した可用性に基づいて時間を提案します。 このソフトウェアは、エンタープライズ コンテンツ管理システム、電子メール プラットフォーム、会議管理ツール、ビデオ会議ソリューション、カレンダー アプリケーションなどのオフィス ソフトウェアと統合できます。オンライン予約スケジュール ツールは、健康とウェルネスの専門家、サロンと美容の専門家、専門サービス プロバイダー、医療専門家など、さまざまな予約ベースのビジネスで使用されています。オンライン予約スケジュール ソフトウェアにアクセスすると、サービスおよび予約ベースの企業は収益を高め、顧客ベースを拡大できます。

新しいアプリを提案


Calendly

Calendly

calendly.com

Calendlyは、会議のスケジューリングを簡素化するオンラインツールで、ユーザーが可用性を共有し、他者が予約できるようにします。

Microsoft Bookings

Microsoft Bookings

microsoft.com

Microsoft Bookingsは、予約管理を簡素化するオンラインスケジュールツールで、クライアントとスタッフの間で効率的なコミュニケーションを提供します。

Motion

Motion

usemotion.com

Motionは、AIを活用したタスク管理とスケジューリングアプリで、時間を最適化し日常の計画を合理化します。

Brevo

Brevo

brevo.com

Brevoは、顧客サポートを強化し、販売を促進するための統合プラットフォームです。電子メール、ライブチャット、SNSなどのチャネルを活用します。

Acuity Scheduling

Acuity Scheduling

acuityscheduling.com

Acuity Schedulingは、オンラインでの予約管理を支援するクラウドベースのソフトウェアです。サービス業向けに自動リマインダーやカレンダー同期機能があります。

Zoho Bookings

Zoho Bookings

zoho.com

Zoho Bookingsは、顧客がオンラインで予約を管理し、支払いを行えるスケジューリングツールです。カレンダーと統合し、簡単に予約が可能です。

Housecall Pro

Housecall Pro

housecallpro.com

Housecall Proは、ホームサービスビジネス向けの業務管理アプリで、スケジューリングや請求書の作成、顧客管理を効率化します。

HoneyBook

HoneyBook

honeybook.com

HoneyBookは、フリーランサーや中小企業向けのクライアント管理プラットフォームで、請求書、提案、予約管理などを提供します。

SuiteDash

SuiteDash

suitedash.com

SuiteDashは、中小企業向けの統合クラウドベースのビジネス管理プラットフォームで、プロジェクト管理やCRMなどの機能を提供します。

Doodle

Doodle

doodle.com

Doodleは、会議や予約の調整を簡単に行えるオンラインスケジューリングアプリです。ユーザーは専用の予約ページを作成できます。

Cal.com

Cal.com

cal.com

Cal.comは、予約管理およびカレンダー統合を簡素化するオープンソースのスケジューリングプラットフォームです。

Bloom

Bloom

bloom.io

Bloomは独立したビジネスオーナーやフリーランサー向けのビジネスワークスペースで、クライアントとのやり取りを一元化するツールです。

WellnessLiving

WellnessLiving

wellnessliving.com

WellnessLivingは、フィットネスとウェルネス業界向けの包括的なビジネス管理ソフトウェアで、予約や支払いを効率的に管理します。

Picktime

Picktime

picktime.com

Picktimeは、企業がオンラインで予約を管理・スケジューリングできるアプリで、クライアントが24時間予約可能です。

Booksy

Booksy

booksy.com

Booksyは、予約管理や顧客管理を行うためのアプリで、美容業界向けに設計されています。

Bonsai

Bonsai

hellobonsai.com

Bonsaiは、フリーランサーや中小企業向けにプロジェクト管理、請求書作成、クライアント管理を統合したビジネス管理アプリです。

SimplyBook.me

SimplyBook.me

simplybook.me

SimplyBook.meは、企業向けのオンライン予約スケジューリングソフトウェアです。顧客が24/7で予約でき、リマインダー機能も提供します。

Mindbody

Mindbody

mindbodyonline.com

Mindbodyアプリは、ヨガやフィットネスクラスの検索、マッサージや美容施術の予約ができる、健康とフィットネス向けのアプリです。

zcal

zcal

zcal.co

ZCALは、カスタマイズ可能な会議リンクを作成し、スケジュール管理を効率化する次世代の予約プラットフォームです。

Setmore

Setmore

setmore.com

Setmoreは、オンラインで予約を管理し、顧客とのスケジュールを調整するための簡単なウェブアプリケーションです。

Weshare

Weshare

weshare.net

Weshareは、どこでも誰とでも簡単に予約をスケジュールできるアプリです。オンライン、オフライン、移動中に利用可能です。

vcita

vcita

vcita.com

vcitaは、予約管理、請求書作成、顧客管理を統合したビジネス管理プラットフォームです。中小企業向けに設計されています。

Qualified

Qualified

qualified.com

Qualifiedは、Salesforceを利用する収益チーム向けのパイプライン生成プラットフォームです。ウェブサイトを使ってバイヤーの意図を特定し、営業会話を開始します。

Pipeliner CRM

Pipeliner CRM

pipelinersales.com

Pipeliner CRMは、販売プロセスの管理と顧客関係の改善を支援する視覚的な顧客関係管理アプリケーションです。

Timely

Timely

gettimely.com

Timelyは、サロン向けの予約管理ソフトで、顧客がオンラインで予約でき、ビジネスを効率的に運営する手助けをします。

Serviceform

Serviceform

serviceform.com

Serviceformは、ウェブサイト訪問者を顧客に変換するためのツールを提供するSaaSアプリです。Sales、Support、Marketingを一元管理します。

GReminders

GReminders

greminders.com

GRemindersは、GoogleカレンダーやMicrosoft Outlookに統合されたリマインダー送信と予約スケジュール管理のアプリです。

Reservio

Reservio

reservio.com

Reservioは、70以上の業種に対応した予約管理ソフトウェアで、24時間のオンライン予約、スケジュール管理を提供します。

YouCanBookMe

YouCanBookMe

youcanbook.me

YouCanBookMeは、カスタマイズ可能な予約ページや自動リマインダーを備えたスケジューリングプラットフォームです。ユーザーは簡単に予約を管理できます。

OnceHub

OnceHub

oncehub.com

ワンハブは、会議と予約管理を簡素化し、CRMとの統合を通じて業務効率を高めるスケジューリングプラットフォームです。

Appointlet

Appointlet

appointlet.com

Appointletは、顧客が直接予約できるリンクを提供し、会議の管理を簡素化するスケジューリングツールです。

EasyCalendar

EasyCalendar

easycalendar.com

EasyCalendarはビジネスプロフェッショナル向けの予約スケジューラーで、顧客が簡単に予約できるようにサポートします。

WaitWell

WaitWell

waitwell.ca

WaitWellは、訪問者管理や予約スケジューリングのためのプラットフォームで、効率的な待機管理を提供します。

Bookwhen

Bookwhen

bookwhen.com

Bookwhenは、クラスやイベントのオンライン予約を簡単に管理できるアプリです。カスタマイズ可能な予約フォームや自動通知機能があります。

Buk

Buk

buk.app

Bukはタスクやプロセスを整理し、生産性を向上させるためのデジタル管理ツールです。直感的なインターフェイスで効率的に利用できます。

GorillaDesk

GorillaDesk

gorilladesk.com

GorillaDeskは、スケジュール管理、請求書作成、支払い処理を行う害虫防除業界向けの業務管理ソフトウェアです。

GoReminders

GoReminders

goreminders.com

GoRemindersは、自動予約リマインダーをクライアントにメールやテキストで送信し、予約管理を効率化するサービスです。

Practice

Practice

practice.do

Practiceアプリは、クライアント業務のスケジューリングと履行を効率化し、クライアントの活動を集中管理します。

Schedulista

Schedulista

schedulista.com

Schedulistaは、クライアントが24時間いつでもオンラインで予約できる、中小企業向けの予約スケジューリングアプリです。

Appointy

Appointy

appointy.com

Apitalyは、予約管理を自動化し、顧客と企業の予約を効率的に行うためのオンラインプラットフォームです。

Yesware

Yesware

yesware.com

Yeswareは、メールの追跡とアウトリーチを支援するプラットフォームで、GmailやOutlookと統合し、販促活動を効率化します。

Xoyondo

Xoyondo

xoyondo.com

Xoyondoは、グループ向けのスケジュール調整ツールで、投票を通じてイベントや会議の日程を決定するのを簡単にします。

Retime

Retime

retime.so

Retimeは、カレンダー管理、議題作成、メモ取り、タスク作成を1つの場所で行う生産性向上ツールです。

Zenbooker

Zenbooker

zenbooker.com

Zenbookerは、家庭サービス業向けのカスタマイズ可能なオンライン予約システムで、料金見積もりや空き状況をリアルタイムで提供します。

JRNI

JRNI

jrni.com

JRNIは、AIとNLPを利用した予約管理、イベント管理、キューイングの自動化を提供するプラットフォームです。

Bookeo

Bookeo

bookeo.com

Bookeoは、サロンや専門家などのためのオンライン予約管理アプリで、24時間予約と決済を簡素化します。リアルタイム可用性や顧客管理ができます。

Ovatu Next

Ovatu Next

ovatu.com

Ovatu Nextは、サロンの運営を管理するための包括的なソフトウェアで、オンライン予約やカスタマイズ可能なリマインダー機能を提供します。

Full Slate

Full Slate

fullslate.com

Full Slateは、オンラインでの予約管理を通じて企業のスケジュールを効率化し、顧客との対話をサポートするアプリです。

Zeeg

Zeeg

zeeg.me

Zeegは、個人やチーム向けのスケジューリングとワークフロー管理を行うツールで、予約、通知、決済機能などを提供します。

imeetify

imeetify

imeetify.com

imeetifyは、オンラインアポイントメント管理とカレンダー統合を提供するスケジューリングプラットフォームです。

SimplyMeet.me

SimplyMeet.me

simplymeet.me

SimplyMeet.meは、企業向けの会議スケジューリングアプリで、カスタムイベントやカレンダー統合を通じて効率的な会議管理を提供します。

Booxi

Booxi

booxi.com

Booxiは、小売業者向けの予約スケジューリングソフトで、個別対応のサービスを提供し、顧客体験の向上を図ります。

AnyRoad

AnyRoad

anyroad.com

AnyRoadは、ブランドがイベントやツアーを最適化し、消費者ロイヤルティを向上させるための体験マーケティングプラットフォームです。

Thryv

Thryv

thryv.com

Thryvは中小企業向けの包括的な管理ソフトウェアで、顧客のコミュニケーション、支払い、スケジュール管理などを簡素化します。

DaySmart Appointments

DaySmart Appointments

daysmart.com

Daysmart Appointmentsアプリは、ビジネスの予約管理を簡素化し、スタッフ全体のスケジュールを効率的に管理できます。

Vyte

Vyte

vyte.in

Vyteは、会議のスケジューリングを効率化するアプリで、カレンダーと統合し、自動リマインダーなどの機能を提供します。

Waitwhile

Waitwhile

waitwhile.com

Waitwhileは、顧客の待機時間を管理するための使いやすいキュー管理および予約システムです。ウェイトリストやリアルタイム通知機能があります。

Qwaiting

Qwaiting

qwaiting.com

Qwaitingは、クラウドベースのキュー管理サービスで、顧客がリモートで順番を確認し、予約を管理できるシステムです。

Bookitit

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bookitit.com

Bookititは、ウェブサイトやSNSを通じて予約を管理するオンライン予約システムです。多様な業種に対応し、リアルタイム管理が可能です。

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