メモを取るアプリ - 最も人気のあるアプリ - ブルガリア

Google Keep

google.com

Google Keep は、Google が開発したメモサービスです。 2013 年 3 月 20 日にリリースされた Google Keep はウェブ上で利用でき、Android および iOS モバイル オペレーティング システム用のモバイル アプリもあります。 Keep は、テキスト、リスト、画像、音声など、メモを取るためのさまざまなツールを提供します。ユーザーは、Google Now と統合されたリマインダーを設定できます。光学式文字認識を使用して画像からテキストを抽出したり、音声録音を文字に起こしたりすることができます。このインターフェイスでは、単一列ビューまたは複数列ビューが可能で...