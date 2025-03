Right On Interactive

テクノロジーは常に進化しますが、エンゲージメントは時代を超えています。熱心な顧客はより多くの収益を生み出し、多くの場合あなたの支持者になります。 Right On Interactive では、マーケティング担当者がエンゲージメントを単なるキャンペーンではなくジャーニーとして捉えている場合に、収益性の高い成長が持続することを確認してきました。そこで私たちは、顧客ライフサイクル マーケティングの概念を自動化するソフトウェアを設計し、見込み客から熱狂的なファンに至るまで、カスタマー ジャーニーの各段階で誰が組織に最も適しており、最も関与しているのかを可視化しました。当社のクラウドベースのソリューションは、メッセージングから製品の使用に至るまで、顧客のブランド エクスペリエンス全体をマッピングします。マーケティング担当者や営業チームは、見込み客や顧客がブランドとの関係においてどのような位置にいるのか、そして生涯価値を最大化するためにどのようにアプローチするのが最適かを正確に知ることができます。 Right On Interactive では、生涯にわたって最適な顧客を引き付け、獲得することが重要であると信じています。