マネージドホスティングプロバイダー - 最も人気のあるアプリ

マネージド ホスティング プロバイダーは、サービス プロバイダーによって完全に管理および保守されるコンピューター サーバーをリースします。これらのサービスは、ハードウェアのセットアップ、ソフトウェアのインストール、継続的なシステム メンテナンスなど、通常オンプレミスのサーバー管理者が担当する責任をアウトソーシングすることを目的としています。マネージド ホスティングは、仮想プライベート サーバー (VPS) と専用サーバーの両方に対応できます。効果的なサーバー管理には多大な時間と IT の専門知識が必要となるため、主に社内でサーバーを管理する手間を省きたい組織によって利用されています。マネージド ホスティングを選択することで、組織はリソースを他の優先事項にリダイレクトし、ホストされている Web サイトと電子メール アカウントの管理のみに集中できます。さらに、マネージド ホスティング プロバイダーの製品には、高度なセキュリティ機能、自動バックアップ、マルウェア検出が含まれていることがよくあります。これらのサービスは、特定のコンテンツ管理システムのマネージド ホスティングを専門とするプロバイダーによっては、従来の Web サイト ホスティングと連携することがよくあります。
新しいアプリを提案
Webflow
webflow.com
Webflowは、ノーコードでカスタムWebサイトをデザイン、構築、公開できる視覚的なWeb開発プラットフォームです。
Hostinger
hostinger.com
Hostingerは、さまざまなWebホスティングプランを提供し、簡単なサイト構築と管理機能をサポートします。初心者にも適しています。
10Web
10web.io
10Webは、AIを活用したWebサイトおよびEコマース構築プラットフォームで、デジタルビジネスの作成と管理を簡素化します。
SiteGround
siteground.com
SiteGroundは、簡単なサイトから複雑なeコマースまで幅広いサイトをサポートするホスティングプラットフォームです。
DreamHost
dreamhost.com
DreamHostアプリは、ドラッグ＆ドロップの編集機能でWordPressサイトを簡単に構築できるツールで、初心者からプロまで利用可能です。
OVHcloud
ovhcloud.com
OVHcloudは、VPSや専用サーバーを提供するクラウドコンピューティングプラットフォームで、アプリケーション管理やインフラストラクチャサービスをサポートします。
Cloudways
cloudways.com
Cloudwaysは、ユーザーが主要なクラウドプロバイダーを使用してWebサイトを簡単に立ち上げ管理できるマネージドホスティングプラットフォームです。
Hostwinds
hostwinds.com
HostWindsは、信頼性の高いクラウドホスティングを提供し、24時間365日のサポートを行うウェブホスティングプラットフォームです。
UltaHost
ultahost.com
UltaHostは、高速で安定したウェブホスティングサービスを提供するプラットフォームで、VPSや専用サーバーを利用できます。
WP Engine
wpengine.com
WP Engineは、WordPressに特化した管理されたホスティングプラットフォームで、サイトのパフォーマンスとセキュリティを最適化します。
Unlimited Hosting Hub
unlimitedhostinghub.com
Unlimited Hosting Hubは、高品質で管理されたプレミアムウェブホスティングサービスを提供します。個人および小規模ビジネス向けの信頼性の高いホスティングです。
Pantheon
pantheon.io
Pantheonは、DrupalやWordPressサイトの構築、運営を支援するWebOpsプラットフォームです。開発者向けの各種ツールを提供します。
WPMU DEV
wpmudev.com
WPMU DEVは、WordPressサイトの管理と最適化を行うプラットフォームで、プラグイン、ホスティング、セキュリティ機能を提供します。
HostArmada
hostarmada.com
HostArmadaは、さまざまなホスティングサービスを提供するウェブホスティングプロバイダーです。初心者から企業まで幅広く対応しています。
MacStadium
macstadium.com
MacStadiumは、macOS専用のプライベートクラウドサービスを提供し、企業向けに安全なMacインフラへのアクセスを支援するプラットフォームです。
Hivelocity
hivelocity.net
Hivelocityアプリは、インフラ管理を自動化し、統合されたツールを通じてホスティングの効率を向上させ、データセンターの運用を最適化します。
Rackspace
rackspace.com
Rackspaceは、クラウド環境を管理するためのサービスを提供し、企業のニーズに合わせたインフラやストレージを提供します。
NameHero
namehero.com
NameHeroは、Webホスティング、VPS、WordPress、リセラーなどのサービスを提供し、24時間365日サポートと99.9%の稼働時間を保証します。
Kinsta
kinsta.com
Kinstaは、WordPressサイトのための管理されたホスティングプラットフォームです。高速で安全なサーバーを提供し、ユーザーに管理ツールを提供します。
Platform.sh
platform.sh
Platform.shは、Webアプリケーションの展開と管理を合理化するPaaSソリューションで、複数の言語と環境をサポートします。
20i
20i.com
20iは、高速で信頼性のあるマネージドホスティングサービスを提供し、全てのウェブサイトやアプリを簡単に管理できます。
HostPapa
hostpapa.com
HostPapaは中小企業向けの信頼性の高いウェブホスティングとクラウドサービスを提供するアプリです。
DomainRacer
domainracer.com
DomainRacerは、信頼性の高いホスティングサービスを提供し、ウェブサイトやアプリの管理を効率化するためのプラットフォームです。
Verpex
verpex.com
Verpexは、ウェブホスティング、リセラーホスティング、専用サーバーなどさまざまなホスティングサービスを提供するプロバイダーです。
A2 Hosting
a2hosting.com
A2ホスティングは、高速で安全なウェブホスティングサービスを提供し、さまざまなホスティングオプションを用意しています。24時間サポートも利用可能です。
AccuWeb Hosting
accuwebhosting.com
AccuWeb Hostingは、信頼性の高いウェブホスティングサービスを提供し、24時間サポートと高い稼働率を特徴としています。
Gate.com
gate.com
Gate.comは、専用の仮想マシン環境でプレミアムな管理されたWordPressホスティングとウェブサイト管理ツールを提供するアプリです。
Rocket.net
rocket.net
Rocket.netは、全てのサイズのWordPressサイト向けの管理されたホスティングプラットフォームで、パフォーマンスとセキュリティを強化します。
Convesio
convesio.com
Convesioは、高パフォーマンスのWordPressサイトをホスティングするために設計されたプラットフォームで、簡単なセットアップと自動スケーリングを提供します。
Webscale
webscale.com
Webscaleは、企業のためのクラウドプラットフォームで、インフラの管理を簡素化し、スケーラビリティとパフォーマンスを提供します。
ScalaHosting
scalahosting.com
Scalahostingは、クラウドベースのホスティングサービスを提供し、ウェブサイトのパフォーマンス向上と簡易管理をサポートします。
Pressable
pressable.com
Pressableは、安定性とパフォーマンスを提供するフルマネージドのWordPressホスティングサービスです。
Latitude.sh
latitude.sh
Latitude.shは、開発者向けに設計されたグローバルなベアメタルクラウドプラットフォームで、物理サーバーの展開と管理を迅速に行えます。
Vendasta
vendasta.com
Vendastaは、中小企業向けにデジタル製品を販売するためのEコマースプラットフォームです。CRMやマーケティングツールを提供します。
amazee.io
amazee.io
amazee.ioは、開発者向けのアプリケーション配信とホスティングプラットフォームで、Kubernetesを用いてアプリケーションを管理しやすくします。
Nexcess
nexcess.net
Nexcessは、スケーラブルなマネージドホスティングプラットフォームで、高パフォーマンスのWebサイトやオンラインストアを迅速にサポートします。
ElySpace
elyspace.com
ElySpaceは、マネージドクラウドホスティングサービスを提供するウェブホスティング会社です。技術的な管理をサポートし、ビジネスの成長を助けます。
ARZ Host
arzhost.com
ARZホストは、ウェブホスティング、サーバー管理、ストレージなどのITサービスを提供するアプリです。
Hostitbro
hostitbro.com
Hostitbroは、ドメイン管理やサーバー構成ができる使いやすいWebホスティングアプリです。初心者から上級者まで対応しています。
Tsohost
tsohost.com
Tsohostは、LinuxとWindowsのホスティングサービス、メールサービス、ドメイン登録を提供するプラットフォームです。
RoseHosting
rosehosting.com
RoseHostingは、2001年に設立されたLinux VPSホスティングサービスを提供する会社で、完全管理された信頼性の高いオンラインインフラをサポートしています。
Pressidium
pressidium.com
Pressidiumは、高性能で安全なマネージドWordPressホスティングを提供し、ユーザーがコンテンツ作成に集中できる環境を整えます。
HostForWeb
hostforweb.com
HostForWebは、ユーザーがウェブサイトを管理・ホストするための安定したツールとサービスを提供するウェブホスティングプラットフォームです。
WPX Hosting
wpx.net
WPXホスティングは、高速で安全なWordPressホスティングサービスを提供し、簡単な管理と優れたサポートを行います。
GrowLast
growlast.com
GrowLastは、高速で信頼性のあるクラウドホスティングとドメイン提供を行うサービスです。24時間サポートと無料ドメイン、SSL証明書を提供します。
InMotion Hosting
inmotionhosting.com
InMotion Hostingは、共有ホスティング、VPS、専用サーバーなどのWebホスティングサービスを提供し、24時間年中無休のサポートを行っています。
DedicatedCore
dedicatedcore.com
DedicatedCoreは、信頼性が高く手頃な価格のウェブホスティングサービスを提供するプロバイダーです。さまざまなホスティングソリューションを提供しています。
© 2025 WebCatalog, Inc.