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最も人気 最近の追加 マネージドホスティングプロバイダー - 最も人気のあるアプリ

マネージド ホスティング プロバイダーは、サービス プロバイダーによって完全に管理および保守されるコンピューター サーバーをリースします。これらのサービスは、ハードウェアのセットアップ、ソフトウェアのインストール、継続的なシステム メンテナンスなど、通常オンプレミスのサーバー管理者が担当する責任をアウトソーシングすることを目的としています。マネージド ホスティングは、仮想プライベート サーバー (VPS) と専用サーバーの両方に対応できます。効果的なサーバー管理には多大な時間と IT の専門知識が必要となるため、主に社内でサーバーを管理する手間を省きたい組織によって利用されています。マネージド ホスティングを選択することで、組織はリソースを他の優先事項にリダイレクトし、ホストされている Web サイトと電子メール アカウントの管理のみに集中できます。さらに、マネージド ホスティング プロバイダーの製品には、高度なセキュリティ機能、自動バックアップ、マルウェア検出が含まれていることがよくあります。これらのサービスは、特定のコンテンツ管理システムのマネージド ホスティングを専門とするプロバイダーによっては、従来の Web サイト ホスティングと連携することがよくあります。