マネージド検出および対応 (MDR) ソフトウェア - 最も人気のあるアプリ - スウェーデン

Deepwatch

deepwatch.com

Deepwatch® は、サイバー回復力のある企業向けの主要なマネージド セキュリティ プラットフォームです。 Deepwatch マネージド セキュリティ プラットフォームとセキュリティ専門家は、24 時間 365 日のサイバー回復力、迅速な検出、忠実度の高いアラート、誤検知の削減、および自動化されたアクションを企業に提供します。当社は、比類のないセキュリティ専門知識、攻撃対象領域全体にわたる比類のない可視性、脅威への正確な対応、およびセキュリティ投資に対する最高の収益を提供することで、サイバーセキュリティ チームの延長として運営されています。 Deepwatch マネージド セキュリティ プラットフォームは、セキュリティ体制、サイバー復元力、安心感を向上させるために、多くの世界有数のブランドから信頼されています。 Deepwatch は次のとおりです。 - Splunk AMER マーケティング パートナー オブ ザ イヤー 2023 - CRN Tech Innovators 受賞者 2023 - Great Place to Work® 認定 2020-2023 - Forbes 2023 Best Startup Employers - Springcoast Capital Partners、Splunk Ventures、Vista Credit からの株式投資と戦略的資金調達パートナー: 2023 年に 1 億 8,000 万ドル - ゴールドマン サックス ポートフォリオ企業: シリーズ B 投資 5,300 万ドル 2020 年の活動内容 Deepwatch マネージド セキュリティ プラットフォームは、セキュリティ専門家による最も包括的な高度な脅威の検出と対応機能を組み合わせています。 Deepwatch の専門家には、24 時間監視とサポートを行う Deepwatch Squads と、敵対的な戦術と実用的な脅威インテリジェンスを継続的に探索する Deepwatch ATI (Adversary Tactics and Intelligence) チームが含まれます。当社のプラットフォームを使用すると、既存のツールの価値が高まり、攻撃対象領域全体の可視性が向上し、アラートの量と誤検知が減り、セキュリティ体制が継続的に改善されてサイバー回復力が最大化されます。