機械学習ソフトウェア - 最も人気のあるアプリ - スロバキア

myLang

mylang.me

MyLang Me バージョン: API を介した Web サイトまたはアプリケーションのニューラル機械翻訳 * 継続的な機械学習。 * 新しい言語を追加します。 * 個人情報の保護; * HTML マークアップを使用します。 Me バージョンには、中国語 (簡体字)、英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、日本語、ポーランド語、ポルトガル語、ルーマニア語、ロシア語、スペイン語、アラビア語、ブルガリア語、チェコ語、デンマーク語、オランダ語、エストニア語、フィンランド語、ギリシャ語、ヘブライ語を含む 91 言語が含まれています、ハンガリー語、ラトビア語、リトアニア語、スロバキア語、スロベニア語、スウェーデン語、トルコ語など。 Me バージョンの場合は、アフィリエイト プログラムに参加できます。個人リンクを共有すると、売上から 15% を受け取ることができます。 MyLang Pro バージョン: 専門辞書にアクセスするための統合 API: Amazon Translate、DeepL API、Google Cloud AutoML Translation API、Tencent Cloud TMT API、SYSTRAN PNMT API、ModernMT Human-in-the-loop、Yandex Cloud Translate API。統合された API は次の場合に必要です。 * 上記の辞書を個別に維持するコストを削減します。 * 自動ルーティングでは、hLEPOR、GLUE、MultiNLI のメトリクスに従って、選択した言語ペアと方向に最適な辞書を取得します。