ログ解析ソフトウェア - 最も人気のあるアプリ - ハンガリー

Help Desk Essentials Pack は、Solarwinds® Web Help Desk と Dameware Remote Support を組み合わせたものです。これらを統合すると、ヘルプ デスクと IT リモート サポートのタスクを自動化および簡素化し、時間を節約できます。主な機能: • 一元的なチケット発行とインシデント管理 • 自動検出と一元的なインベントリを備えた IT 資産管理 (ITAM) • セルフサービス用の組み込みナレッジ ベース • IT 変更管理とカスタマイズ可能な承認ワークフロー • レポート作成、SLA アラート、および顧客調査 • Windows®、Mac OS® X、および Linux® システムをリモート コントロール • 完全なリモート セッションを開始せずに、システム監視、イベント ログの表示、およびネットワーク診断を行うための組み込みツール • ファイアウォールの外側のエンド ユーザーをサポートするためのリモート アクセス