ローカル マーケティング ソフトウェア - 最も人気のあるアプリ - シンガポール

ローカルのデジタル広告およびリスティングのツールとソリューション。 dbaPlatform は、企業が Google、Apple、Bing、その他の消費者向けプラットフォームでローカル ビジネスの認知度を高めるのに役立ちます。 dbaPlatform はカスタマイズされたプランを提供します: + Done for You Ads + Done by You Ads + Done for You リスティング + Done by You リスティング 弊社の広告ソリューションの主な機能には次のものがあります: + アカウント作成 + アカウント構成 + モニタリングとトラブルシューティング + フィードの最適化 + ホワイト- ラベル レポート 当社のリスティング ソリューションの主な機能は次のとおりです。 + 複数拠点のビジネスに対する Google 投稿の自動化とスケジュール設定 + Google Looker を活用した Google ビジネス プロフィールの分析データに関するレポートの拡張 + すべての拠点の Google レビューを 1 つの画面にインポートレビューに応答する機能 + 位置データを主要なオンライン ディレクトリと Web 上のデータ アグリゲーターに自動的に同期し、すべての重複リストが確実に抑制されるようにする