ライブチャットソフトウェア - 最も人気のあるアプリ - スロバキア

Help Scout は、ヘルプ デスク ソフトウェアのプロバイダーであり、マサチューセッツ州ボストンに本社を置く世界的なリモート企業です。同社は、電子メールベースのカスタマー サポート プラットフォーム、ナレッジ ベース ツール、および埋め込み可能な検索/連絡先ウィジェットをカスタマー サービスの専門家向けに提供しています。 Help Scout の主な製品 (Help Scout とも呼ばれます) は、Web ベースの SaaS (サービスとしてのソフトウェア) 準拠のヘルプ デスクです。2011 年に設立された同社は、Buffer、Basecamp、Trello、 RedditとAngelList。同社はボストンの拠点に加えて、世界中の 80 以上の都市に住む 100 名を超える従業員からなるリモートワークフォースを擁しています。