リードとアカウントのマッチングおよびルーティング ソフトウェア - 最も人気のあるアプリ - タイ

Syncari は、さまざまなビジネス システムやアプリケーションにわたってデータをシームレスに同期、統合、自動化、分析する唯一のロー コード/ノー コード (LcNc) データ自動化プラットフォームです。当社のプラットフォームはコントロール プレーンとデータ ハブの両方を提供し、オペレーショナル エクセレンスと AI 向けのデータ準備を保証します。データを Syncari と連携させることで、チームと AI モデルは、完璧に同期された高品質のデータを基盤として運用および自動化されます。 Syncari は、Conga、CorroHealth、Deel、Rapid7 によって信頼されています。一般的な使用例: 1 つまたは複数の他のシステム (Marketo、HubSpot、Eloqua、Zendesk、Jira、Oracle Sales、SAP、Netsuite、Snowflake、Domo、Redshift、AWS、Big Query) に統合された多くの Salesforce CRM のような、複数のビジネス システムの同期と自動化など) 複数の Salesforce CRM を Marketo または HubSpot ETL に同期、リバース ETL エンリッチメント 複数ソースの自動化 複数ソースのインテント自動化 Quote to Cash and Financeデータのクリーニング、正規化、変換のための 360 Data Quality