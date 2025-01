求人サイト - 最も人気のあるアプリ - カタール

Indeed

Indeed は、2004 年 11 月に開始された米国の世界規模の求人情報検索エンジンです。日本のリクルート株式会社の子会社であり、テキサス州オースティンとコネチカット州スタンフォードに共同本社を置き、世界中にオフィスを構えています。単一トピックの検索エンジンとして、垂直検索の一例でもあります。 Indeed は現在、60 か国以上、28 言語で利用できます。 2010 年 10 月、Indeed.com は Monster.com を追い抜き、米国で最もトラフィックの多い求人 Web サイトになりました。このサイトは、求人掲示板、人材派遣会社、協会、企業の採用ページなど、何千もの Web サイトからの求人情報を集約しています。彼らはプレミアムな求人情報や履歴書機能を雇用主や採用企業に販売することで収益を上げています。 Indeed は 2011 年に、求職者が Indeed のサイト上の求人に直接応募できるようにし、履歴書の掲載と保管の提供を開始しました。