Messenger

Facebook Messenger(一般的にMessengerとして知られています)は、Facebook、Inc。によって開発されたアメリカのメッセージングアプリとプラットフォームであり、2008年にFacebook Chatとして開発され、2010年8月にStandalone iOSとAndroidアプリを刷新し、その後Standalone Facebook Portal Hardware for MessengerベースのFacebook Hardware for facebook calling in sufced nected missed(Messected Mised)をリリースしました。アプリは、ユーザーがWebインターフェイスを使用したり、スタンドアロンアプリのいずれかをダウンロードできるようにします。 2020年4月、FacebookはDesktopのMessengerを正式にリリースしました。これはWindows 10とMacOSでサポートされ、それぞれMicrosoft Store and App Storeで配布されました。 ユーザーはメッセージを送信したり、写真、ビデオ、ステッカー、オーディオ、ファイルを交換したり、他のユーザーのメッセージに対応したり、ボットと対話できます。このサービスは、音声通話もサポートしています。スタンドアロンアプリは、複数のアカウント、オプションのエンドツーエンド暗号化との会話、ゲームのプレイを使用してサポートしています。