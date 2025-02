インスタントメッセージングサービス - 最も人気のあるアプリ - スロベニア

WhatsApp

WhatsApp Messenger (または単に WhatsApp) は、Facebook, Inc. が所有するアメリカのフリーウェア、クロスプラットフォーム メッセージングおよび Voice over IP (VoIP) サービスです。これにより、ユーザーはテキスト メッセージや音声メッセージを送信したり、音声通話やビデオ通話を行ったり、画像を共有したりすることができます。 、ドキュメント、ユーザーの場所、その他のメディア。 WhatsApp のクライアント アプリケーションはモバイル デバイス上で実行されますが、デスクトップ アプリの使用中にユーザーのモバイル デバイスがインターネットに接続されている限り、デスクトップ コンピュータからもアクセスできます。このサービスでは、ユーザーはサービスに登録するために標準の携帯電話番号を提供する必要があります。 2018 年 1 月、WhatsApp は中小企業経営者を対象とした WhatsApp Business と呼ばれるスタンドアロン ビジネス アプリをリリースしました。これにより、企業は標準の WhatsApp クライアントを使用する顧客と通信できるようになります。このクライアント アプリケーションは、カリフォルニア州マウンテンビューの WhatsApp Inc. によって作成されました。は 2014 年 2 月に Facebook に約 193 億米ドルで買収されました。 2015 年までに世界で最も人気のあるメッセージング アプリケーションとなり、2020 年 2 月の時点で世界中で 20 億人を超えるユーザーがいます。ラテンアメリカ、インド亜大陸、大部分の地域を含む複数の国や場所で電子通信の主要な手段となっています。ヨーロッパとアフリカ。