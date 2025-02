インフルエンサー マーケティング プラットフォーム - 最も人気のあるアプリ - タイ

The Cirqle

thecirqle.com

The Cirqle は、広告主がエンドツーエンドのクリエイター キャンペーンを実行するための最先端のインフルエンサー マーケティング プラットフォームです。このプラットフォームは、Meta、Instagram、TikTok の有料ソーシャル キャンペーンによって支援される 100 万人のクリエイターへのアクセスを提供し、RoAS、リーチ、エンゲージメントを向上させ、顧客獲得コストを削減します。 The Cirqle のソフトウェア プラットフォームは、クリエイティブ ストラテジスト チームの支援を受けて、高品質のインフルエンサーの仕事を効率化します。ブランドの認知度や販売のためにインフルエンサーを簡単にアクティブにすることから、コンテンツをシームレスに承認/拡張してブランド チャネルを充実させること、または成長を促進するために新しい (広告) 配置を迅速にテストすることまで、仕事の範囲は多岐にわたります。クライアントは、クリエイター制作コンテンツについて The Cirqle と提携すると、自社の広告 (BAU) や従来のコンテンツ制作方法と比較して、全体の制作コストと取得コストが平均 30 ~ 50% 削減され、RoAS とパフォーマンスが最大 10 倍向上します。