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最も人気 最近の追加 在宅医療代理店管理ソフトウェア - 最も人気のあるアプリ

在宅ケア代理店管理ソフトウェアは、在宅ケア提供者の管理および財務タスク、患者ケア管理、および治療調整を合理化します。これらの機関は、患者の自宅で、熟練したケアとそうでないケア、および短期ケアと長期ケアを提供します。 登録看護師、セラピスト、助手、ソーシャルワーカー、ケースマネージャーは、このソフトウェアを使用して、業務運営の強化、ワークフローの一元化、スケジュールの最適化、請求プロセスの簡素化を行うことができます。一部のソフトウェア オプションには、介護者が移動中にスケジュールや患者記録にアクセスできるモバイル アプリが含まれている場合があります。また、リードや営業向けの CRM 機能が利用できる場合もありますが、必須ではありません。