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WebCatalog Desktop を使えば、ウェブサイトをデスクトップアプリに変換できます。アプリとアカウントを一括管理できるオールインワンツールです。複数のアカウントを切り替え、ワークフローごとにアプリを整理し、Mac と Windows 用に厳選されたアプリカタログにアクセスしましょう。

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在宅医療代理店管理ソフトウェア
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在宅医療代理店管理ソフトウェア - 最も人気のあるアプリ

在宅ケア代理店管理ソフトウェアは、在宅ケア提供者の管理および財務タスク、患者ケア管理、および治療調整を合理化します。これらの機関は、患者の自宅で、熟練したケアとそうでないケア、および短期ケアと長期ケアを提供します。 登録看護師、セラピスト、助手、ソーシャルワーカー、ケースマネージャーは、このソフトウェアを使用して、業務運営の強化、ワークフローの一元化、スケジュールの最適化、請求プロセスの簡素化を行うことができます。一部のソフトウェア オプションには、介護者が移動中にスケジュールや患者記録にアクセスできるモバイル アプリが含まれている場合があります。また、リードや営業向けの CRM 機能が利用できる場合もありますが、必須ではありません。

新しいアプリを提案


ShiftCare

ShiftCare

shiftcare.com

ShiftCareは、介護サービスの管理を簡素化し、効率を向上させるプラットフォームです。クライアントケアを向上させるためのツールを提供します。

GEOH

GEOH

geoh.app

GEOHは、在宅介護機関向けのソフトウェアと請求サービスを提供し、規制を遵守しながら収益を向上させるための支援をします。

Billiyo

Billiyo

billiyo.com

Billiyoは、急性後ケア提供者向けの包括的な在宅医療ソフトウェアで、医療請求、業務運営、臨床文書作成を統合します。

FirstVisit

FirstVisit

firstvisitsoftware.com

FirstVisitは、在宅介護機関が業務を管理するためのHIPAA準拠のプラットフォームで、勤怠、スケジュール、文書管理を提供します。

CareTime

CareTime

caretime.us

CareTimeは、ホスピスや在宅介護組織向けの健康管理アプリで、訪問管理やスケジュール調整を簡素化します。

FieldWorker

FieldWorker

fieldworker.ai

FieldWorkerは、ソーシャルワーク案件管理ソフトウェアで、在宅ケアの提供者が成果を調整・追跡する作業を支援します。

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