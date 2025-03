ヘルプデスク ソフトウェア - 最も人気のあるアプリ - トルコ

Spiceworks

Spiceworks は、テキサス州オースティンに本社を置く情報技術 (IT) 業界のプロフェッショナル ネットワークです。同社は、IT 管理ソフトウェアを構築するために、2006 年 1 月に Scott Abel、Jay Hallberg、Greg Kattawar、Francis Sullivan によって設立されました。Spiceworks は、ユーザーが互いに協力してアドバイスを求めることができるオンライン コミュニティであり、購入のためのマーケットプレイスにも参加できます。 IT関連のサービスや製品。このネットワークは 600 万人以上の IT 専門家と 3,000 社のテクノロジー ベンダーによって使用されていると推定されています。同社の無料の独自ソフトウェアは Ruby on Rails で書かれており、Microsoft Windows 上でのみ動作します。このソフトウェアは、IP アドレス指定可能なデバイスを検出し、ヘルプ デスク機能と統合ナレッジ ベースを備えています。