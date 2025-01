ヘルプデスク ソフトウェア - 最も人気のあるアプリ - パキスタン

Atera

atera.com

Atera の AI を活用した IT 管理プラットフォームにより、企業の IT チームとマネージド サービス プロバイダー (MSP) は、規模を問わず組織全体でオペレーショナル エクセレンスを達成できます。リモート監視と管理 (RMM)、ヘルプデスク、チケット発行からパッチ適用と自動化まで、IT 運用全体を単一の直観的なダッシュボードで管理します。業務を合理化し、IT をリアルタイムで監視し、組織全体の日常の生産性を向上させます。セキュリティ、バックアップとリカバリ、ネットワーク監視などのために厳選された数十のクラス最高のソリューションを使用して、IT 環境をエンドツーエンドでカスタマイズします。 AI が比類のない IT 効率の実現にどのように役立つかをご覧ください。 Atera を 30 日間無料で試すか、www.atera.com でデモを予約してください。