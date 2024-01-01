Help Authoring Tools (HAT) - 最も人気のあるアプリ

Help Authoring Tools (HAT) are software applications designed to assist technical writers in creating, publishing, and maintaining help documentation for software. The resulting documentation is used in user guides, manuals, and help files. These tools aim to reduce the time and effort required to produce assistance materials for employees and end users. Technical writers use HATs to manage the entire documentation process, including writing, editing, and exporting documents for review by editors, administrators, and colleagues. Ultimately, HATs enable the digital publication of the documentation. Many of these tools support importing text from various file formats and document creation software. Some HATs without built-in build tools may need to integrate with build automation tools to display or utilize the documentation.
新しいアプリを提案
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ビジネス アナリスト、プロダクト マネージャー、プロジェクト マネージャー、データ アナリストなどの非技術専門家向けの AI 生産性向上ツールで、数日ではなく数秒で技術文書やアイデアを生成して提供できます。
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Docsie は、企業が複数の言語で優れた製品ドキュメントを作成、維持、公開できるようにする Web ベースのドキュメント プラットフォームです。 このプラットフォームは、顧客がドキュメントをどのように操作するかを分析し、ドキュメントを改善する方法についての洞察を提供するのに役立ちます。製品の成長を想像することしかできない場合は、製品ドキュメントも成長します。 Docsie で作成されたドキュメントを使用すると、顧客がドキュメントから製品に関する関連知識を見つけやすくなり、長期的には顧客の満足度が高まり、顧客の維持に成功します。 また、Docsie は、認定翻訳者、機械学習、高度な翻訳速度...