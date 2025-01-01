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最も人気 最近の追加 グローバル雇用プラットフォーム (GEP) - 最も人気のあるアプリ

グローバル雇用プラットフォーム (GEP) は、企業が他国に法的拠点を確立する必要なく、国際的に雇用できるようにするサービスとしてのソフトウェア (SaaS) アプリケーションです。これは、記録雇用者 (EOR)、専門雇用主組織 (PEO)、記録代理人 (AOR) などの法人として機能することによって実現されます。この設定により、プラットフォームが事実上の雇用主として機能し、企業に世界中で労働者を雇用する柔軟性を提供します。 GEP は、PEO プロバイダーや記録サービスの雇用主などの同様のサービス カテゴリと特徴を共有していますが、ソフトウェアに焦点を当てたアプローチと最新テクノロジーの広範な使用によって区別されます。これらのプラットフォームは人事アドバイス、コンサルティング、またはその他のサポートを提供する場合がありますが、主にソフトウェア ソリューションとして動作し、中央のダッシュボードを介してユーザーに柔軟性と制御を提供します。