グローバル雇用プラットフォーム (GEP) - 最も人気のあるアプリ

グローバル雇用プラットフォーム (GEP) は、企業が他国に法的拠点を確立する必要なく、国際的に雇用できるようにするサービスとしてのソフトウェア (SaaS) アプリケーションです。これは、記録雇用者 (EOR)、専門雇用主組織 (PEO)、記録代理人 (AOR) などの法人として機能することによって実現されます。この設定により、プラットフォームが事実上の雇用主として機能し、企業に世界中で労働者を雇用する柔軟性を提供します。 GEP は、PEO プロバイダーや記録サービスの雇用主などの同様のサービス カテゴリと特徴を共有していますが、ソフトウェアに焦点を当てたアプローチと最新テクノロジーの広範な使用によって区別されます。これらのプラットフォームは人事アドバイス、コンサルティング、またはその他のサポートを提供する場合がありますが、主にソフトウェア ソリューションとして動作し、中央のダッシュボードを介してユーザーに柔軟性と制御を提供します。
新しいアプリを提案
Rippling
rippling.com
Ripplingは、HR、IT、財務を効率的に管理できるプラットフォームで、従業員のライフサイクルを一元化します。
Deel
deel.com
Deelは、企業が国際的な従業員を雇用、管理、支払うためのHRプラットフォームです。コンプライアンスを確保し、便利な支払い方法を提供します。
Remote
remote.com
Remoteは、世界中の正社員や契約労働者の管理と給与支払いを行うプラットフォームです。国際的な給与、福利厚生、税金に対応しています。
Justworks
justworks.com
Justworksは、給与、福利厚生、コンプライアンス、時間管理、HRツールを提供する企業向けのプラットフォームです。
Ontop
getontop.com
Ontopは、グローバルチームの給与管理を簡素化し、国際チームへの支払いをクリック一つで行えるアプリです。
Papaya
papayaglobal.com
パパイヤは、グローバルな給与と支払い管理を自動化し、企業の国際労働力の管理を効率化するプラットフォームです。
Skuad
skuad.io
SKUADは、企業が世界中の才能を合法的に雇用し、給与を支払うためのグローバルなプラットフォームです。160か国以上で対応しています。
Multiplier
usemultiplier.com
Multiplierは、国際的な人材の採用、給与処理、コンプライアンス管理を簡素化するプラットフォームです。
Oyster
oysterhr.com
Oysterは、企業がビジネスエンティティを設立せずに、180か国以上での雇用管理を効率的に行うためのプラットフォームです。
Worca
worca.io
Worcaは、グローバルなHRソリューションを提供し、企業の採用、オンボーディング、給与管理を効率化します。国際的な請負業者の管理もサポートします。
Borderless AI
hireborderless.com
Borderless AIは、国際的な従業員の採用、管理、給与支払いを自動化するグローバル人事プラットフォームです。170か国以上で利用可能です。
Plane
plane.com
Planeは、米国企業が国内外の従業員や契約者の給与、福利厚生、およびコンプライアンスを管理するためのプラットフォームです。
WorkMotion
workmotion.com
WorkMotionは、企業が160か国以上から国際的な人材を迅速かつ法令遵守で雇用・管理できるオールインワンプラットフォームです。
Remofirst
remofirst.com
Remofirstは、180か国以上で従業員や請負業者の雇用、管理、給与支払いを簡素化するプラットフォームです。
Omnipresent
omnipresent.com
Onnipresentは、160か国での国際的な雇用と給与管理を簡素化し、企業が遠隔で従業員を雇用できるプラットフォームです。
G-P
globalization-partners.com
G-Pは、180カ国以上での雇用、管理、給与支払いをサポートし、HRおよび法令遵守を簡素化するグローバル雇用プラットフォームです。
Velocity Global
velocityglobal.com
Velocity Globalは、185か国で合法的に従業員を雇用し、給与を管理するプラットフォームです。請負業者の管理もサポートします。
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