貨物管理ソフトウェア - 最も人気のあるアプリ - ハンガリー

Cargo.one は、貨物運送業者と航空会社やその他の運送業者を 1 つのプラットフォームで接続し、数時間ではなく数分で貨物の見積もりを提示できるようにし、より多くのビジネスを獲得できるようにします。 Cargo.one を使用すると、貨物運送業者は 100 社を超える航空会社の航空貨物料金を即座に比較し、世界中の信頼できる代理店からあらゆるインコタームの出発地または目的地料金を取得し、顧客向けに専門的な見積もりを簡単に作成できます。貨物が落札されると、cargo.one ユーザーはワンクリックで簡単に予約でき、すぐに容量と料金を確保できます。当社の製品スイートには、運送業者が自社の販売料金をパートナーに提供して新しいビジネスを獲得できるようにするデジタル ストアフロント、見積もりの​​勝敗の理由を理解するための既成の分析、業務を合理化するための TMS 統合メソッドも含まれています。企業の運送業者向けのカスタム ソリューションでデジタル変革を加速します。世界トップ 20 社のうち 19 社と数千の中小企業を含む 20,000 社以上の運送業者が、航空貨物の見積もりと予約に Cargo.one を選択しています。このプラットフォームの使いやすさ、信頼性の高い料金データ、世界クラスの顧客サービスは、長年にわたって幅広い信頼と複数の賞を獲得してきました。これらには、2023年の「International IT Systems Provider of the Year」賞、Payload Asia Awards 2023の「Cargo Booking Platform of the Year」、World Air Cargo Awards 2022および2021の「航空貨物業界の情報技術」が含まれます。貨物はcargo.oneで落札されます。今すぐ無料で始めましょう。