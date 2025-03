フリート管理ソフトウェア - 最も人気のあるアプリ - ウガンダ

Momentum IoT

momentumiot.com

勢いがサービス事業の収益性を高めます。 GPS ハードウェア デバイスの接続されたネットワークを利用した当社のクラウドベースのソフトウェア プラットフォームは、完全な財務管理とビジネスに対する深い運用上の洞察を提供します。 Momentum を使用すると、時間のかかるデータ入力や人的ミスを心配する必要はありません。データ収集は常に正確かつ自動的に行われます。だからこそ、他のソフトウェアが失敗する状況でも Momentum が優れているのです。より多くの収益と利益を推進します。あなたがしなければならないのは接続することだけで、残りは Momentum がやってくれます。 Momentum デバイスの接続ネットワーク: 車両、機器、乗組員 - Eagle One: 車両、トレーラー、重機用の 1 台の GPS デバイス。 OBD-IIハーネスまたは12Vバッテリーハーネスで使用できます。 - The Momentum Toolie: Bluetooth 対応の、照明機器やツール用の位置およびアクティビティ トラッカー。 - The CrewID: データ入力なしで現場からすべての人件費を自動的に取得して計算する、プライバシー最優先の人件費トラッカーです。