フリートメンテナンスソフトウェア - 最も人気のあるアプリ - セントクリストファー・ネーヴィス

強力かつ直感的なフリート メンテナンス システムである Whip Around は、フリート全体を安全に、コンプライアンスを遵守し、走行中に維持するのに役立ちます。 Whip Around フリート管理プラットフォームは、車両および機器のメンテナンス プロセスのあらゆるポイントを 1 つのシステムに接続します。つまり、管理者は検査、修理、コンプライアンス、稼働時間に関連するデータを使用して、フリートに対してより賢明な意思決定を行うことができます。 Whip Around は、マネージャー、ドライバー、メカニックなど、チーム全体をサポートします。フリート マネージャー: - フリート メンテナンス分析ダッシュボード内でフリートの状態を監視 - 予防メンテナンスのスケジュールを設定 - 作業指示書を作成、優先順位付け、進捗状況を追跡 - 欠陥が発生したときにプッシュ通知を受け取る ドライバー: - DOT を通じて毎日の検査を実行、署名、提出- 準拠アプリ - モバイル デバイスで写真と音声をテキストに変換することで、メンテナンスの注意が必要な問題を即座に報告します - 検査が不足しているか不完全な場合はプッシュ通知を受け取ります メカニズム: - 新しい作業指示書と欠陥についてのプッシュ通知 - 自動作業指示書の文書化および追跡 - Whip Around アプリ内で障害を修正済みまたは対処済みとして簡単にマークできます。ドライバーがアプリで収集したデータはフリート メンテナンス管理ポータルを強化し、フリート マネージャーはフリート全体の欠陥を追跡し、作業指示を監視し、最新のドライバーと状況を観察できます。資産リーダーボード。集約されたデータは Whip Around のメンテナンス ダッシュボードにもフィードされるため、整備士は欠陥、作業指示、部品在庫を監視できます。 Whip Around は、車両のコンプライアンスを維持し、ドライバーが一日の終わりに安全に帰宅できるように支援します。