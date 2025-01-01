ファイナンシャル ウェルネス ソフトウェア - 最も人気のあるアプリ

適切なソフトウェアとサービスを見つけてください。
WebCatalog Desktop を使えば、ウェブサイトをデスクトップアプリに変換したり、Mac、Windows専用の豊富なアプリにアクセスすることができます。スペースを使ってアプリを整理し、複数のアカウントを簡単に切り替えて、これまでにないほど生産性を向上させましょう。
ファイナンシャル ウェルネス ソフトウェアは、ファイナンシャル ウェルネス プログラムの実装、管理、管理に必要なツールを組織に提供します。これらのソリューションは、計画、予算編成、財務ストレスの軽減に焦点を当てた財務管理教育を従業員に提供します。ファイナンシャル ウェルネス ソフトウェアの主な機能には、予算作成ツール、ゲーミフィケーション、財務目標計画、債務管理、資金管理コーチングなどがあります。さらに、これらのソリューションは、予算作成、目標設定、支出、資産、財務管理の進捗状況の追跡のためのツールを提供します。このソフトウェアには、企業が従業員のエンゲージメント、定着率、生産性を向上させるのに役立つレポート機能と分析機能も含まれています。企業は、ファイナンシャル ウェルネス ソリューションを企業ウェルネス ソフトウェアと統合して、身体的、精神的、財務的健康に対処する包括的なウェルネス イニシアチブを作成できます。あらゆる規模、業界、部門の組織がこれらのソリューションの恩恵を受けることができます。
新しいアプリを提案
Betterment
betterment.com
Betterment at Workは、雇用主向けの使いやすい401(k)管理アプリです。資産運用や財務指導を提供します。
DailyPay
dailypay.com
DailyPayは、ユーザーが稼いだ賃金に即時アクセスできるオンデマンド給与アプリです。さまざまな支払い方法に対応しています。
Instant Financial
instant.co
Instant Financialは、従業員が即座に賃金にアクセスできるアプリで、給与の追跡、デジタルのヒント、給与カードの機能を提供します。
Branch app
branchapp.com
Branchは企業が従業員に迅速かつ低コストで報酬を支払い、ユーザーに手数料無料の口座や即時賃金アクセスを提供します。
Earnin
earnin.com
Earninは、従業員が働いた分の給料にアクセスできる金融アプリで、財務管理のサポートを提供します。
SmartDollar
smartdollar.com
SmartDollarは、個人が財務を管理し、予算編成や貯蓄、借金返済を学ぶための金融ウェルネスプログラムです。
MoneyWellth
moneywellth.com
MoneyWellthは、費用追跡や予算作成を支援する包括的な財務管理アプリで、財務知識を高めるための資料を提供します。
Best Money Moves
bestmoneymoves.com
Best Money Movesは、財務ストレスを測定し軽減するためのアプリです。雇用主が従業員に無償提供します。
Brightside
gobrightside.com
Brightsideは、財政的健康を向上させるためのパーソナライズされたサポートを提供するアプリです。緊急資金や負債管理を支援します。
Your Money Line
yourmoneyline.com
あなたのマネーラインは、個人の財務管理をサポートする金融ウェルネスプラットフォームです。コーチングや教育を提供します。
Questis
questis.co
Questisは、従業員の金融ストレスを解消し、経済的な回復力を高めるために、パーソナルファイナンスの解決策を提供します。
ZayZoom
zayzoon.com
ZayZoomは、従業員が稼いだ賃金を即座にアクセスできるプラットフォームで、財務の管理をサポートします。雇用主にとっても無料で導入が簡単です。
OrbisPay
orbispay.me
OrbisPayは、従業員が給与前に稼いだ賃金に即座にアクセスできるサービスを提供し、経済的安定を支援します。
BrightDime
brightdime.com
BrightDimeは、従業員の財務健康をサポートするツールやリソースを提供するアプリです。予算、貯蓄、退職計画などを管理できます。
Savology
savology.com
Savologyは、個別の財務計画、教育、コーチングを提供するアプリで、ユーザーが財務目標を管理・改善する手助けをします。