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財務会計ビジネス プロセス アウトソーシング (F&A BPO) サービス プロバイダーは、統合的な業務運営の合理化、標準化、自動化を専門とするコンサルティング会社です。 F&A BPO の分野において、これらの企業は財務計画の強化、売掛金と買掛金のワークフローの管理、包括的な総勘定元帳活動と分析の実施に重点を置いています。これらは、最適化を求める組織内の財務部門に対応します。同様のタスクには AI を活用したソリューションが利用可能であるにもかかわらず、この分野では総合的なビジネス変革サービスを提供するコンサルティング会社が優先されています。
新しいアプリを提案
Paro.ai
paro.ai
Paro.aiは、企業がフリーランスのファイナンス専門家とつながり、財務ニーズを効率的に管理できるプラットフォームです。
Accountancy Cloud
theaccountancycloud.com
Accountancy Cloud は、高成長のスタートアップ企業に最適なフルスタックの財務機能を提供します。財務マネージャーと強力なソフトウェアは、新興企業に比類のない会計、研究開発税額控除、財務サービスを提供します。各スタートアップ企業は、意思決定を支援する財務報告書や経営情報を提供する当社のソフトウェアにアクセスできます。過去 5 年間で、顧客の収益は平均 3 倍に成長し、評価額は 5 億ポンドを超え、Facebook、Coinbase、Just Eat への撤退を含む 10 件の撤退をサポートしてきました。
Manay CPA
manaycpa.com
米国ジョージア州に設立され、50 州にサービスを提供する Manay CPA は、米国市場における財務および戦略コンサルティング、法律、税関、倉庫ソリューションなどのさまざまな分野でサービスを提供する完全に認可された財務アドバイザリー会社です。新規事業設立、税務、会計、給与計算などの公認会計士サービス。
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