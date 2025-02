専門家ネットワーク - 最も人気のあるアプリ - シント・マールテン

Inex One

一流の専門家ネットワークと調査会社にすべて 1 つのプラットフォームでアクセスできます。時間を節約し、コストを削減します。市場調査を簡素化し、価値を生み出す洞察と意思決定により多くの時間を費やします。 Inex One は、エキスパート ネットワーク業界で最も急速に成長しているプラ​​ットフォームです。これは、世界トップ 10 のグローバル戦略コンサルティング会社のうち 7 社、トップ 10 のプライベートエクイティ会社のうち 3 社、トップ 10 の市場調査会社のうち 7 社、および数百の企業戦略チームを含む、世界中の 400 以上の企業によって使用されています。 Inex One を使用すると、世界中の 40 以上のトップ専門家ネットワークと調査会社にアクセスできます。ワークフローと請求はプラットフォームで合理化されます。同僚と共同作業したり、洞察を収集したり、支出を追跡したりするのは簡単です。コンプライアンス チームは、全社的な市場調査の使用状況を 1 つの効率的なポータルで管理できます。詳細については、www.inex.one にアクセスするか、[email protected] までお問い合わせください。 Inex One はストックホルム、ニューヨーク、シンガポール、ロンドン、パリにオフィスを構えています。