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最も人気 最近の追加 経費管理ソフトウェア - 最も人気のあるアプリ

企業は経費管理ソフトウェアを使用して、従業員が開始した経費の処理、支払い、監査を行います。このソフトウェアを使用すると、従業員は Web ブラウザまたはモバイル アプリを介して経費を承認のために提出できます。これにより、経費入力が簡素化および自動化され、レビュープロセスが合理化され、紙による記録が排除され、管理労力が軽減されます。管理者は完全な可視性を獲得し、従業員による会社の財務リソースの使用状況を追跡できます。このソフトウェアは全体的な経費を分析し、コスト削減の機会を特定し、過剰な支出を制御します。多くの場合、時間追跡、出張管理、給与計算または会計、および従業員管理ソフトウェアと統合されています。