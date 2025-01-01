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経費管理ソフトウェア
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経費管理ソフトウェア - 最も人気のあるアプリ

企業は経費管理ソフトウェアを使用して、従業員が開始した経費の処理、支払い、監査を行います。このソフトウェアを使用すると、従業員は Web ブラウザまたはモバイル アプリを介して経費を承認のために提出できます。これにより、経費入力が簡素化および自動化され、レビュープロセスが合理化され、紙による記録が排除され、管理労力が軽減されます。管理者は完全な可視性を獲得し、従業員による会社の財務リソースの使用状況を追跡できます。このソフトウェアは全体的な経費を分析し、コスト削減の機会を特定し、過剰な支出を制御します。多くの場合、時間追跡、出張管理、給与計算または会計、および従業員管理ソフトウェアと統合されています。

新しいアプリを提案


Workday

Workday

workday.com

Workdayアプリは、HRと財務管理を統合し、従業員が情報を管理したり、承認を行ったりするためのクラウドプラットフォームです。

Xero

Xero

xero.com

Xeroは、中小企業向けのクラウドベースの会計ソフトウェアで、資金管理、請求書作成、プロジェクト管理の機能を提供します。

Paycom

Paycom

paycom.com

Paycomは、給与、人事管理、福利厚生などを一つのアプリで管理できる、ユーザーフレンドリーなHRプラットフォームです。

Rippling

Rippling

rippling.com

Ripplingは、HR、IT、財務を効率的に管理できるプラットフォームで、従業員のライフサイクルを一元化します。

Paylocity

Paylocity

paylocity.com

Paylocityは、給与計算、福利厚生、タレント管理を効率化するHRソフトウェアです。従業員が自己管理できるポータルも提供します。

Mercury

Mercury

mercury.com

Mercuryは、スタートアップ向けのデジタルバンキングプラットフォームで、チェック口座や貯蓄、クレジットカードなどを提供します。

Expensify

Expensify

expensify.com

Expensifyは、経費管理を簡素化するアプリで、領収書のスキャン、経費追跡、翌日払い戻しなどを提供します。

FreshBooks

FreshBooks

freshbooks.com

FreshBooksは、オンラインで会計や請求書を管理するツールで、業務の効率化と組織化をサポートします。フリーランサーや中小企業向けです。

Paychex

Paychex

paychex.com

Paychexアプリは給与計算、福利厚生、従業員データ管理を効率化し、雇用主と従業員が情報にアクセスできるようにします。

Qonto

Qonto

qonto.com

Qontoは、ビジネス口座を提供し、決済、送金、請求書管理などの機能を備えた法人向けのアプリです。

Bill.com

Bill.com

bill.com

Bill.comは、中小企業向けの財務運用を自動化するクラウドベースのソフトウェアで、請求書処理や支払い管理を効率化します。

Ramp

Ramp

ramp.com

Rampは、企業が経費管理や請求書の支払いを自動化するための包括的なプラットフォームです。多様な金融ツールを提供します。

Zoho Expense

Zoho Expense

zoho.com

Zoho費用は、企業の出張および経費管理を効率化し、自動化するためのアプリです。経費報告や予算管理をサポートしています。

Navan

Navan

navan.com

Navanは、ビジネス旅行と経費管理を効率化するプラットフォームで、計画、予約、管理を一元化し、リアルタイムのデータを提供します。

Deskera

Deskera

deskera.com

Deskeraは、中小企業向けのERPプラットフォームで、会計、在庫、給与、営業を一元管理し、業務の効率を向上させる。

Pleo

Pleo

pleo.io

Pleoは、企業の経費管理を簡素化するアプリで、従業員にスマートカードを提供し、リアルタイムで支出を追跡します。

Dext

Dext

dext.com

Dextは、財務文書のキャプチャ、データ入力の自動化、および費用の分類を行う簿記自動化プラットフォームです。

Rydoo

Rydoo

rydoo.com

Rydooは、費用管理をリアルタイムで行い、簡単に費用を報告・承認できるモバイル＆ウェブアプリです。

TravelPerk

TravelPerk

travelperk.com

TravelPerkは、企業旅行の予約・管理を効率化し、費用追跡や旅行ポリシーの設定を簡単に行えるプラットフォームです。

Coupa

Coupa

coupa.com

Coupaはビジネス支出管理プラットフォームで、調達プロセスの合理化やリアルタイムでの支出可視化を提供します。

Bonsai

Bonsai

hellobonsai.com

Bonsaiは、フリーランサーや中小企業向けにプロジェクト管理、請求書作成、クライアント管理を統合したビジネス管理アプリです。

Momenteo

Momenteo

momenteo.com

Momenteoは、作業、経費、旅行をカレンダーで記録し、自動的に会計を生成するシンプルなアプリです。

Bullhorn

Bullhorn

bullhorn.com

Bullhornは、人材派遣業界向けのクラウドベースの採用プラットフォームで、候補者やクライアントのデータ管理を支援します。

Tipalti

Tipalti

tipalti.com

Tipaltiは、企業向けに請求書処理や支払いを自動化する金融プラットフォームで、196か国への迅速な支払いをサポートします。

Capital on Tap

Capital on Tap

capitalontap.com

Capital on Tapアプリは、小規模ビジネス向けに財務管理を効率化し、支出の追跡やキャッシュバックリワードを提供します。

Moon Invoice

Moon Invoice

mooninvoice.com

Moon Invoiceは、中小企業やフリーランサー向けの請求書作成と財務管理を簡素化するソフトウェアです。多様な機能を提供しています。

FunctionFox

FunctionFox

functionfox.com

FunctionFoxは、時間追跡とプロジェクト管理を簡素化するオンラインツールで、クリエイティブチーム向けに設計されています。

Spendesk

Spendesk

spendesk.com

Spendeskは、企業の支出管理を行うプラットフォームで、予算管理や請求書、費用精算を統合して処理します。

Yokoy

Yokoy

yokoy.ai

Yokoyは、企業支出管理を自動化し、経費、請求書、企業カードの管理を統合したプラットフォームです。

BigTime

BigTime

bigtime.net

BigTimeは、プロフェッショナルサービス企業向けの時間と費用追跡、プロジェクト管理を簡素化するアプリです。

Moss

Moss

getmoss.com

Mossは、企業の支出管理を合理化するプラットフォームで、リアルタイムの取引監視や自動請求書処理の機能を提供します。

New Expensify

New Expensify

use.expensify.com

New Expensifyは、経費管理、領収書スキャン、請求書処理などを行うビジネス向けの包括的なアプリです。

BQE Core

BQE Core

bqe.com

BQE Coreは、会計やプロジェクト管理を統合して業務を効率化するクラウドベースのビジネス管理ソリューションです。

Aspire

Aspire

aspireapp.com

Aspireは、中小企業向けの金融プラットフォームで、国際送金や経費管理を簡素化するアプリです。

Neat

Neat

neat.com

Neatは、簿記とドキュメント管理を簡素化するアプリで、領収書をスキャンし、財務データを管理します。

Brex

Brex

brex.com

Brexは企業カード、経費管理、請求書支払いなどを統合し、効率的な財務管理を提供するプラットフォームです。

MileIQ

MileIQ

mileiq.com

MileIQは、自動走行距離追跡アプリで、ドライバーのマイレージを簡単に管理し、正確な払い戻しを提供します。

Egencia

Egencia

egencia.com

Egenciaは、企業のビジネス旅行を管理するためのプラットフォームで、予約、費用追跡、安全性向上を図ります。

Dext Commerce

Dext Commerce

dext.com

DEXT Commerceは、eコマース企業向けに財務データの管理を簡素化し、自動化を通じて正確な記録を提供する会計ソフトウェアです。

Happay

Happay

happay.com

Happayは企業向けの旅行、経費、支払い管理を統合したプラットフォームで、デジタル経費報告や旅行予約が可能です。

Circula

Circula

circula.com

Circulaは従業員の費用管理アプリで、旅行費用やクレジットカード、福利厚生の支払いを簡素化し、コンプライアンスを確保します。

CloudBooks

CloudBooks

cloudbooksapp.com

CloudBooksはフリーランサーや小規模サービス業向けの請求書作成アプリです。無制限の請求書送信、状況追跡、オンライン決済が可能です。

Equals Money

Equals Money

equalsmoney.com

Equals Moneyは、企業が経費を管理できるよう支援するアプリで、国際送金やカードの利用が可能です。

Shoeboxed

Shoeboxed

shoeboxed.com

Shoeboxedは、領収書や名刺などの書類をスキャンし、検索可能なデータとして整理・管理するアプリです。

Jenji

Jenji

jenji.io

Jenjiは、企業向けの経費管理とデジタル化ソリューションを提供するアプリで、中規模および大規模な会社に特化しています。

Fiskl

Fiskl

fiskl.com

Fisklは、中小企業向けのAI搭載ファイナンス管理・会計アプリで、請求書作成、経費追跡、レポート作成をスムーズに行えます。

Stampli

Stampli

stampli.com

Stampliは、請求書処理を自動化し、既存のERPと統合してAPプロセスを効率化するプラットフォームです。

WegoPro

WegoPro

wegopro.com

WegoProは、ビジネス旅行と経費管理を簡素化するプラットフォームです。旅行予約と経費申請を効率的に行えます。

ClickTime

ClickTime

clicktime.com

ClickTimeは、従業員の時間を追跡・管理するための使いやすいタイムシートを提供し、コスト削減とプロジェクトの可視性向上を図ります。

Payhawk

Payhawk

payhawk.com

Payhawkは、企業向けの支出管理プラットフォームで、経費報告や企業カード、請求書処理などを統合して効率化します。

AppZen

AppZen

appzen.com

AppZenは、経費処理や請求書の自動化を行い、財務業務の効率を向上させるAIソフトウェアです。

Airbase

Airbase

airbase.io

Airbaseは、支出の管理、請求書処理、経費管理を効率化する企業向けのプラットフォームです。多通貨対応でERPと統合可能です。

WellyBox

WellyBox

wellybox.com

WellyBoxは、AIを活用した領収書管理アプリで、スキャン、メールからの自動ダウンロード、会計アプリとの同期が可能です。

Wallester

Wallester

business.wallester.com

Wallesterは企業の費用管理とカード発行を簡素化する金融プラットフォームで、リアルタイムの監視とカスタマイズ可能な制限を提供します。

Fyorin

Fyorin

fyorin.com

Fyorinは、220以上の通貨と200以上の国での国境を越えた支払いを簡素化する包括的な財務管理プラットフォームです。

B4B Payments

B4B Payments

b4bpayments.com

B4B Paymentsは、プリペイドカードを利用したビジネス費用管理プラットフォームです。支出の監視やレポート作成が可能です。

Alaan

Alaan

alaan.com

Alaanは企業の費用管理を自動化し、リアルタイムで支出を追跡し、予算を最適化するアプリです。

Mesh Payments

Mesh Payments

meshpayments.com

Mesh Paymentsは、支出管理を簡素化し、トランザクションを自動化するプラットフォームです。経費報告を不要にし、可視性を向上させます。

Emburse Abacus

Emburse Abacus

abacus.com

Emburse Abacusは、リアルタイムで従業員経費を管理し、自動化された費用追跡と承認ワークフローを提供するアプリです。

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