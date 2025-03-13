経費管理ソフトウェア - 最も人気のあるアプリ

適切なソフトウェアとサービスを見つけてください。
WebCatalog Desktop を使えば、ウェブサイトをデスクトップアプリに変換したり、Mac、Windows専用の豊富なアプリにアクセスすることができます。スペースを使ってアプリを整理し、複数のアカウントを簡単に切り替えて、これまでにないほど生産性を向上させましょう。
企業は経費管理ソフトウェアを使用して、従業員が開始した経費の処理、支払い、監査を行います。このソフトウェアを使用すると、従業員は Web ブラウザまたはモバイル アプリを介して経費を承認のために提出できます。これにより、経費入力が簡素化および自動化され、レビュープロセスが合理化され、紙による記録が排除され、管理労力が軽減されます。管理者は完全な可視性を獲得し、従業員による会社の財務リソースの使用状況を追跡できます。このソフトウェアは全体的な経費を分析し、コスト削減の機会を特定し、過剰な支出を制御します。多くの場合、時間追跡、出張管理、給与計算または会計、および従業員管理ソフトウェアと統合されています。
新しいアプリを提案
Workday
workday.com
Workdayアプリは、HRと財務管理を統合し、従業員が情報を管理したり、承認を行ったりするためのクラウドプラットフォームです。
Xero
xero.com
Xeroは、中小企業向けのクラウドベースの会計ソフトウェアで、資金管理、請求書作成、プロジェクト管理の機能を提供します。
Paycom
paycom.com
Paycomは、給与、人事管理、福利厚生などを一つのアプリで管理できる、ユーザーフレンドリーなHRプラットフォームです。
Rippling
rippling.com
Ripplingは、HR、IT、財務を効率的に管理できるプラットフォームで、従業員のライフサイクルを一元化します。
Paylocity
paylocity.com
Paylocityは、給与計算、福利厚生、タレント管理を効率化するHRソフトウェアです。従業員が自己管理できるポータルも提供します。
Mercury
mercury.com
Mercuryは、スタートアップ向けのデジタルバンキングプラットフォームで、チェック口座や貯蓄、クレジットカードなどを提供します。
Expensify
expensify.com
Expensifyは、経費管理を簡素化するアプリで、領収書のスキャン、経費追跡、翌日払い戻しなどを提供します。
FreshBooks
freshbooks.com
FreshBooksは、オンラインで会計や請求書を管理するツールで、業務の効率化と組織化をサポートします。フリーランサーや中小企業向けです。
Paychex
paychex.com
Paychexアプリは給与計算、福利厚生、従業員データ管理を効率化し、雇用主と従業員が情報にアクセスできるようにします。
Qonto
qonto.com
Qontoは、ビジネス口座を提供し、決済、送金、請求書管理などの機能を備えた法人向けのアプリです。
Bill.com
bill.com
Bill.comは、中小企業向けの財務運用を自動化するクラウドベースのソフトウェアで、請求書処理や支払い管理を効率化します。
Ramp
ramp.com
Rampは、企業が経費管理や請求書の支払いを自動化するための包括的なプラットフォームです。多様な金融ツールを提供します。
Zoho Expense
zoho.com
Zoho費用は、企業の出張および経費管理を効率化し、自動化するためのアプリです。経費報告や予算管理をサポートしています。
Navan
navan.com
Navanは、ビジネス旅行と経費管理を効率化するプラットフォームで、計画、予約、管理を一元化し、リアルタイムのデータを提供します。
Deskera
deskera.com
Deskeraは、中小企業向けのERPプラットフォームで、会計、在庫、給与、営業を一元管理し、業務の効率を向上させる。
Pleo
pleo.io
Pleoは、企業の経費管理を簡素化するアプリで、従業員にスマートカードを提供し、リアルタイムで支出を追跡します。
Dext
dext.com
Dextは、財務文書のキャプチャ、データ入力の自動化、および費用の分類を行う簿記自動化プラットフォームです。
Rydoo
rydoo.com
Rydooは、費用管理をリアルタイムで行い、簡単に費用を報告・承認できるモバイル＆ウェブアプリです。
TravelPerk
travelperk.com
TravelPerkは、企業旅行の予約・管理を効率化し、費用追跡や旅行ポリシーの設定を簡単に行えるプラットフォームです。
Coupa
coupa.com
Coupaはビジネス支出管理プラットフォームで、調達プロセスの合理化やリアルタイムでの支出可視化を提供します。
Bonsai
hellobonsai.com
Bonsaiは、フリーランサーや中小企業向けにプロジェクト管理、請求書作成、クライアント管理を統合したビジネス管理アプリです。
Momenteo
momenteo.com
Momenteoは、作業、経費、旅行をカレンダーで記録し、自動的に会計を生成するシンプルなアプリです。
Bullhorn
bullhorn.com
Bullhornは、人材派遣業界向けのクラウドベースの採用プラットフォームで、候補者やクライアントのデータ管理を支援します。
Tipalti
tipalti.com
Tipaltiは、企業向けに請求書処理や支払いを自動化する金融プラットフォームで、196か国への迅速な支払いをサポートします。
Capital on Tap
capitalontap.com
Capital on Tapアプリは、小規模ビジネス向けに財務管理を効率化し、支出の追跡やキャッシュバックリワードを提供します。
Moon Invoice
mooninvoice.com
Moon Invoiceは、中小企業やフリーランサー向けの請求書作成と財務管理を簡素化するソフトウェアです。多様な機能を提供しています。
FunctionFox
functionfox.com
FunctionFoxは、時間追跡とプロジェクト管理を簡素化するオンラインツールで、クリエイティブチーム向けに設計されています。
Spendesk
spendesk.com
Spendeskは、企業の支出管理を行うプラットフォームで、予算管理や請求書、費用精算を統合して処理します。
Yokoy
yokoy.ai
Yokoyは、企業支出管理を自動化し、経費、請求書、企業カードの管理を統合したプラットフォームです。
BigTime
bigtime.net
BigTimeは、プロフェッショナルサービス企業向けの時間と費用追跡、プロジェクト管理を簡素化するアプリです。
Moss
getmoss.com
Mossは、企業の支出管理を合理化するプラットフォームで、リアルタイムの取引監視や自動請求書処理の機能を提供します。
New Expensify
use.expensify.com
New Expensifyは、経費管理、領収書スキャン、請求書処理などを行うビジネス向けの包括的なアプリです。
BQE Core
bqe.com
BQE Coreは、会計やプロジェクト管理を統合して業務を効率化するクラウドベースのビジネス管理ソリューションです。
Aspire
aspireapp.com
Aspireは、中小企業向けの金融プラットフォームで、国際送金や経費管理を簡素化するアプリです。
Neat
neat.com
Neatは、簿記とドキュメント管理を簡素化するアプリで、領収書をスキャンし、財務データを管理します。
Brex
brex.com
Brexは企業カード、経費管理、請求書支払いなどを統合し、効率的な財務管理を提供するプラットフォームです。
MileIQ
mileiq.com
MileIQは、自動走行距離追跡アプリで、ドライバーのマイレージを簡単に管理し、正確な払い戻しを提供します。
Egencia
egencia.com
Egenciaは、企業のビジネス旅行を管理するためのプラットフォームで、予約、費用追跡、安全性向上を図ります。
Dext Commerce
dext.com
DEXT Commerceは、eコマース企業向けに財務データの管理を簡素化し、自動化を通じて正確な記録を提供する会計ソフトウェアです。
Happay
happay.com
Happayは企業向けの旅行、経費、支払い管理を統合したプラットフォームで、デジタル経費報告や旅行予約が可能です。
Circula
circula.com
Circulaは従業員の費用管理アプリで、旅行費用やクレジットカード、福利厚生の支払いを簡素化し、コンプライアンスを確保します。
CloudBooks
cloudbooksapp.com
CloudBooksはフリーランサーや小規模サービス業向けの請求書作成アプリです。無制限の請求書送信、状況追跡、オンライン決済が可能です。
Equals Money
equalsmoney.com
Equals Moneyは、企業が経費を管理できるよう支援するアプリで、国際送金やカードの利用が可能です。
Shoeboxed
shoeboxed.com
Shoeboxedは、領収書や名刺などの書類をスキャンし、検索可能なデータとして整理・管理するアプリです。
Jenji
jenji.io
Jenjiは、企業向けの経費管理とデジタル化ソリューションを提供するアプリで、中規模および大規模な会社に特化しています。
Fiskl
fiskl.com
Fisklは、中小企業向けのAI搭載ファイナンス管理・会計アプリで、請求書作成、経費追跡、レポート作成をスムーズに行えます。
Stampli
stampli.com
Stampliは、請求書処理を自動化し、既存のERPと統合してAPプロセスを効率化するプラットフォームです。
WegoPro
wegopro.com
WegoProは、ビジネス旅行と経費管理を簡素化するプラットフォームです。旅行予約と経費申請を効率的に行えます。
ClickTime
clicktime.com
ClickTimeは、従業員の時間を追跡・管理するための使いやすいタイムシートを提供し、コスト削減とプロジェクトの可視性向上を図ります。
Payhawk
payhawk.com
Payhawkは、企業向けの支出管理プラットフォームで、経費報告や企業カード、請求書処理などを統合して効率化します。
AppZen
appzen.com
AppZenは、経費処理や請求書の自動化を行い、財務業務の効率を向上させるAIソフトウェアです。
Airbase
airbase.io
Airbaseは、支出の管理、請求書処理、経費管理を効率化する企業向けのプラットフォームです。多通貨対応でERPと統合可能です。
WellyBox
wellybox.com
WellyBoxは、AIを活用した領収書管理アプリで、スキャン、メールからの自動ダウンロード、会計アプリとの同期が可能です。
Wallester
business.wallester.com
Wallesterは企業の費用管理とカード発行を簡素化する金融プラットフォームで、リアルタイムの監視とカスタマイズ可能な制限を提供します。
Fyorin
fyorin.com
Fyorinは、220以上の通貨と200以上の国での国境を越えた支払いを簡素化する包括的な財務管理プラットフォームです。
B4B Payments
b4bpayments.com
B4B Paymentsは、プリペイドカードを利用したビジネス費用管理プラットフォームです。支出の監視やレポート作成が可能です。
Alaan
alaan.com
Alaanは企業の費用管理を自動化し、リアルタイムで支出を追跡し、予算を最適化するアプリです。
Mesh Payments
meshpayments.com
Mesh Paymentsは、支出管理を簡素化し、トランザクションを自動化するプラットフォームです。経費報告を不要にし、可視性を向上させます。
Emburse Abacus
abacus.com
Emburse Abacusは、リアルタイムで従業員経費を管理し、自動化された費用追跡と承認ワークフローを提供するアプリです。