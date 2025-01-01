イベント企画ソフトウェア - 最も人気のあるアプリ

イベント計画ソフトウェアは、スケジュールの作成、従業員リソースの割り当て、経費と支払の追跡、展示レイアウトの設計などのタスクを含む、会議やイベントの開催の運営面を効率的に処理します。イベント プランナーは、これらのソフトウェア ソリューションを、登録および発券システムやモバイル イベント アプリ ソフトウェアなどの他のイベント管理ツールと組み合わせて利用し、イベントのシームレスな調整と実行を保証します。イベント プランニング ソフトウェアはさまざまな機能を統合することで、イベント管理プロセス全体を合理化し、プランナーが出席者に優れたエクスペリエンスを提供することに集中できるようにします。
新しいアプリを提案
Odoo
odoo.com
Odooは、CRM、eコマース、会計、在庫管理などの多機能を持つビジネス管理ソフトウェアです。オープンソース版とエンタープライズ版があります。
Whova
whova.com
Whovaは、イベント管理の全てを一元化したプラットフォームで、参加者のエンゲージメントやログistics管理の効率化を支援します。
Cvent
cvent.com
CVENTは、イベント管理の全段階をサポートする包括的なプラットフォームで、対面、仮想、ハイブリッドイベントに対応しています。
Wrike
wrike.com
Wrikeは、プロジェクト管理とチームコラボレーションを支援するプラットフォームで、タスク管理やコミュニケーションを効率化します。
Zoho Backstage
zoho.com
Zoho Backstageは、対面・バーチャル・ハイブリッドイベントの計画と運営を効率的に行うためのイベント管理ソフトウェアです。
Tripleseat
tripleseat.com
TripleSeatは、イベント管理を効率化するためのプラットフォームで、予約、支払い処理、進捗管理を一元化します。
PheedLoop
pheedloop.com
PheedLoopは、対面、仮想、ハイブリッドイベントの管理に特化したプラットフォームで、登録、ネットワーキング、出展者管理などの機能を提供します。
Aisle Planner
aisleplanner.com
Aisle Plannerは、結婚式の計画を整理し、スケジュールやゲストリスト、座席配置を管理するためのツールです。
Bloomerang Volunteer
bloomerang.co
Bloomerangボランティアは、非営利団体やイベントのボランティア管理を効率化するための集約型ツールです。
Expofp
expofp.com
Expofpは展示会やトレードショーのフロアプラン管理アプリで、3Dマップや出展者リスト、分析機能を提供します。
Joi
joi.events
Joiは、イベント管理を効率化するアプリで、計画から実行までをサポートし、ユーザーが簡単にイベントを調整できます。
Planning Pod
planningpod.com
Planning Podは、イベント管理を合理化する包括的なソフトウェアで、会場管理や出席者管理を支援します。
Eventee
eventee.co
Eventeeは、イベントの管理と参加者のエンゲージメントを向上させるための使いやすいアプリです。スケジュール、ライブQ&A、ネットワーキングなどの機能を提供します。
Hubilo
hubilo.com
Hubiloは、仮想および対面イベントの管理を支援するプラットフォームで、参加者のエンゲージメント向上やイベントの効率化ツールを提供します。
Fourwaves
fourwaves.com
Fourwavesは、研究者やイベント主催者向けの会議管理プラットフォームで、抽象管理や登録などのツールを提供します。
Agorify
agorify.com
Agorifyは、イベント管理を効率化するプラットフォームで、セルフチェックイン、アプリ、チケット管理などの機能を提供します。
Eventene
eventene.com
Eventeneは、対面、バーチャル、ハイブリッドイベントの作成、整理、運営を一つのプラットフォームで行えるイベント管理システムです。
Attendease
attendease.com
Attendeaseは、企業イベントや会議の管理を効率化するためのソフトウェアで、参加者登録やイベントプロモーション機能を提供します。
Grip Events
grip.events
Grip Eventsは、ビジネスイベントの関係構築を支援するAI駆動のイベント管理プラットフォームです。参加者のネットワーキングや管理機能を提供します。
EventCreate
eventcreate.com
EventCreateは、イベントウェブサイトを作成し、登録を管理し、チケットを販売するためのイベント管理プラットフォームです。
Slingshot
slingshotapp.io
Slingshotはリアルタイム分析とプロジェクト管理を統合し、データに基づく意思決定を支援するアプリです。カスタマイズ可能なテンプレートも多数提供します。
Cooltix
cooltix.hu
Cooltixは、様々なイベントのチケットを簡単に販売・管理できるプラットフォームです。個別ページや売上分析機能も備えています。
Eventzilla
eventzilla.net
Eventzillaは、イベントのウェブサイト作成、チケット販売、出席者管理などを一元管理するイベントマーケティングプラットフォームです。
Eventtia
eventtia.com
Eventtiaは、企業向けのイベント管理プラットフォームで、対面・仮想・ハイブリッドのイベントを効果的に管理します。
ExhibitDay
exhibitday.com
ExhibitDayは、展示会の計画、プロジェクト管理、出展者管理を支援するイベント管理アプリです。
HeySummit
heysummit.com
HeySummitは、オンライン、ハイブリッド、対面イベントを管理するための包括的なプラットフォームです。イベントの計画や実行が可能です。
RSVPify
rsvpify.com
RSVPifyは、イベント管理を簡素化するプラットフォームで、オンライン登録、RSVP追跡、ゲスト管理など多機能を提供します。
Eventeny
eventeny.com
Eventenyは、イベント管理を効率化するアプリで、チケット管理や参加者管理、契約締結など多機能を提供します。
Evenium
corp.evenium.com
Eveniumは、イベント管理を効率化し、参加者とのインタラクションを促進するプラットフォームです。登録、スケジュール作成、分析機能があります。
Perfect Venue
perfectvenue.com
Perfect Venueは、独立したレストランやホスピタリティグループ向けのイベント販売プロセスを簡素化するシステムです。リード収集、提案送信、在庫管理などが可能です。
ClearEvent
clearevent.com
ClearEventは、イベント管理、チケット販売、予算管理、コミュニケーションなどを統合したソフトウェアです。
EventTitans
eventtitans.com
EventTitansは、イベント管理プラットフォームで、計画から実行、分析までのプロセスを簡素化します。多機能でカスタマイズ可能です。
InEvent
inevent.com
InEventは、イベント管理プラットフォームで、対面・仮想・ハイブリッドイベントの運営をサポートし、参加者体験を向上させます。
Event Staff
eventstaffapp.com
Event Staffアプリは、イベントスタッフのスケジューリングやタスク管理、通信を効率化し、スムーズなイベント運営をサポートします。
QuickStaff
quickstaffpro.com
QuickStaffは、イベント専門家向けのスケジューリングソフトで、スタッフの招待と応答を管理し、シフトや役割を作成できます。
EventOnline
eventonline.be
EventOnlineは、イベントの作成、管理、参加者エンゲージメントを効率化する包括的なイベント管理プラットフォームです。
MICE Operations
miceoperations.com
MICE Operationsアプリは、イベントの計画・管理を簡素化し、予約管理、請求書送信、コミュニケーション記録を行うツールです。
Map D
mapdevents.com
Map Dは、イベントのブース販売を簡素化し、複雑な物流を管理するためのイベント計画アプリです。あらゆるイベントに対応します。
RainFocus
rainfocus.com
RainFocusは、イベント管理を簡素化し、データ分析を用いて参加者の体験を向上させるプラットフォームです。
EventBookings
eventbookings.com
EventBookingsは、イベントの作成、チケット販売、参加者管理を行うための簡単で使いやすいアプリです。
Sessionize
sessionize.com
Sessionizeは、イベントや会議のスピーカー管理、セッションスケジュールの作成・管理を効率化するプラットフォームです。
HelloSponsor
hellosponsor.com
HelloSponsorは、イベント計画とマーケティングのプロセスを効率化し、スポンサーシップ管理を支援するクラウドベースのソフトウェアです。
Eventplanner
eventplanner.net
EventPlannerは、イベントの計画や管理を効率化するツールで、視覚化機能やリアルタイム更新を提供し、コラボレーションを促進します。
Reposite
reposite.io
Repositeは、サプライヤーの発見を助け、グループプランナーの調整を簡素化する業界リーディングの計画ツールです。
Groupize
groupize.com
Groupizeは、会議やイベントの計画、旅行手配、コスト管理を一元化した簡便なプラットフォームです。参加者の体験を向上させます。
eventPower
eventpower.com
EventPowerアプリは、イベントの登録や管理を効率化するオンラインおよびオンサイトのソリューションを提供します。
Cadmium
gocadmium.com
Cadmiumは、ライブ、ハイブリッド、バーチャルイベントの制作を簡素化し、オンライン学習の価値を最大化するプラットフォームです。
Shocklogic
shocklogic.com
Shocklogicは、イベント管理プラットフォームで、登録、チケット、参加者エンゲージメントなどを効率的に管理します。
Explara
explara.com
Explaraは、イベント管理、オンライン販売、コミュニティ形成、クラウドファンディングを支援するアプリです。
vFairs
vfairs.com
Event Smart
eventsmart.com
Event Smartは、無限のイベントを無料で組織し、参加者管理やチケット販売を効率的に行うイベント管理アプリです。
Event Logic
eventlogic.se
イベントロジックは、イベント計画者が会議やイベントのために、供給業者を計画、比較、調達できるプラットフォームです。
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