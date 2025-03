Glue Up

Glue Up は、1 か所からイベント、メンバーシップ、その他のデジタル ツールを通じてコミュニティを構築し、成長させるのに役立つオールインワン CRM プラットフォームです。 Glue Up のオールインワン プラットフォームには、最高の CRM、イベント管理、メンバーシップ管理、電子メール マーケティング、プロジェクト管理、トレーニング管理、アンケート、財務、その他の生産性ツールが統合されています。 Glue Up のクラウド ソリューションには、組織用とコミュニティ用の 2 つのモバイル アプリが付属しています。このソリューションは、直接会うことが必ずしもできない場合でも、コミュニティにより良いサービスを提供したいと考えている協会、商工会議所、イベント主催者、およびすべての会員ベースの組織に最適です。 2020 年のパンデミック以降、Glue Up には、スピード ネットワーキング、コミュニティ エンゲージメント ソリューション、ウェビナー エンゲージメント ソリューションなどの高度なエンゲージメント機能も搭載されています。