エンタープライズ検索ソフトウェア - 最も人気のあるアプリ - スロバキア

Loop54

loop54.com

Loop54s の E コマース サイトの検索とパーソナライゼーションは、独自の AI を活用しています。 Loop54 AI はサイト検索とカテゴリ ナビゲーションをパーソナライズするため、各訪問者は関連性の高い結果を体験できます。ほとんどのパーソナライゼーション ツールでは数か月にわたるデータ収集が必要ですが、Loop54 では小規模なデータ セットを使用して数千のルールの作業を実行します。ユーザー エクスペリエンスを迅速に自動的にパーソナライズできます。サイト検索 検索ボックスを、過度にホバリングすることなく、役に立つ販売員に変えます。 - 予測パーソナライゼーション - オートコンプリート - 新しい単語の学習 - スペルチェック - 自動ランキングと並べ替え - コンテンツ検索 - 動的ファセット - 関連結果 当社の検索により、AOV とコンバージョン率が平均 30% 向上します。私たちが取引している顧客の中には、特に Not On The High Street、Webhallen、Office Depot などがあります。