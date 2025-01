暗号化ソフトウェア - 最も人気のあるアプリ - ハンガリー

Actifile

actifile.com

Actifile は、組織がデータの検出、監視、保護のニーズを自動化し、外部データの脅威 (ランサムウェアなど) や内部関係者の脅威 (シャドー IT など) に対処し、データ プライバシー規制の遵守を支援するのに役立ちます。 データ保護に対する Actifile のアプローチは、次の 2 つの主要な側面に重点を置いています。 * リスクの特定および定量化: ストレージ内およびアプリケーションとの間で移動中の機密データ (企業が認可した IT とシャドー IT の両方) を特定、発見、追跡します。 * データ盗難に関連する責任を制限する: 自動暗号化を使用してデータを盗難から保護し、データ盗難インシデント (ランサムウェアなど) に関連する責任と規制上の影響を軽減します。 このようなアプローチは、今日のマルチクラウド、マルチ SaaS アプリケーションでシームレスに機能し、最も重要な資産であるデータを保護しながら従業員に権限を与えたいと考えている企業に適合します。 Actifile は複数のユースケースとフレームワークをサポートしており、世界中で導入に成功しており、HIPAA、GDPR、NIFRA から CMMC や CCPA まで、ますます広範囲にわたるプライバシー規制をサポートしています。