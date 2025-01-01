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最も人気 最近の追加 記録雇用者 (EOR) ソフトウェア - 最も人気のあるアプリ

Employer of Record (EOR) ソフトウェアを使用すると、企業は他の地域で法人を設立することなく、他の国で従業員を雇用できます。これらのプラットフォームは、調達や選考から給与、福利厚生、コンプライアンスの管理に至るまで、採用プロセス全体を促進します。従業員はソフトウェアを使用して、休暇を申請したり、オンボーディングを完了したり、その他のタスクを実行したりできます。元の会社が割り当てを指示し、パフォーマンスを管理しますが、EOR は法的な雇用主として機能し、関連するすべてのリスクと責任を引き受けます。 EOR は、福利厚生管理、税務管理、現地の労働法の遵守、給与処理などの重要な人事責任を処理します。このソリューションは、現地法人を設立するという複雑な手続きを必要とせずに世界展開を目指す企業に最適で、国際規制に完全に準拠して迅速に雇用できるようになります。