適切なソフトウェアとサービスを見つけてください。
WebCatalog Desktop を使えば、ウェブサイトをデスクトップアプリに変換したり、Mac、Windows専用の豊富なアプリにアクセスすることができます。スペースを使ってアプリを整理し、複数のアカウントを簡単に切り替えて、これまでにないほど生産性を向上させましょう。
Employer of Record (EOR) ソフトウェアを使用すると、企業は他の地域で法人を設立することなく、他の国で従業員を雇用できます。これらのプラットフォームは、調達や選考から給与、福利厚生、コンプライアンスの管理に至るまで、採用プロセス全体を促進します。従業員はソフトウェアを使用して、休暇を申請したり、オンボーディングを完了したり、その他のタスクを実行したりできます。元の会社が割り当てを指示し、パフォーマンスを管理しますが、EOR は法的な雇用主として機能し、関連するすべてのリスクと責任を引き受けます。 EOR は、福利厚生管理、税務管理、現地の労働法の遵守、給与処理などの重要な人事責任を処理します。このソリューションは、現地法人を設立するという複雑な手続きを必要とせずに世界展開を目指す企業に最適で、国際規制に完全に準拠して迅速に雇用できるようになります。
新しいアプリを提案
Rippling
rippling.com
Ripplingは、HR、IT、財務を効率的に管理できるプラットフォームで、従業員のライフサイクルを一元化します。
Deel
deel.com
Deelは、企業が国際的な従業員を雇用、管理、支払うためのHRプラットフォームです。コンプライアンスを確保し、便利な支払い方法を提供します。
Remote
remote.com
Remoteは、世界中の正社員や契約労働者の管理と給与支払いを行うプラットフォームです。国際的な給与、福利厚生、税金に対応しています。
Justworks
justworks.com
Justworksは、給与、福利厚生、コンプライアンス、時間管理、HRツールを提供する企業向けのプラットフォームです。
Worksome
worksome.com
Worksomeは、独立した請負業者の管理を支援するフリーランス管理プラットフォームです。契約、支払い、コンプライアンスの管理を簡素化します。
Ontop
getontop.com
Ontopは、グローバルチームの給与管理を簡素化し、国際チームへの支払いをクリック一つで行えるアプリです。
Multiplier
usemultiplier.com
Multiplierは、国際的な人材の採用、給与処理、コンプライアンス管理を簡素化するプラットフォームです。
Borderless AI
hireborderless.com
Borderless AIは、国際的な従業員の採用、管理、給与支払いを自動化するグローバル人事プラットフォームです。170か国以上で利用可能です。
Skuad
skuad.io
SKUADは、企業が世界中の才能を合法的に雇用し、給与を支払うためのグローバルなプラットフォームです。160か国以上で対応しています。
Plane
plane.com
Planeは、米国企業が国内外の従業員や契約者の給与、福利厚生、およびコンプライアンスを管理するためのプラットフォームです。
Oyster
oysterhr.com
Oysterは、企業がビジネスエンティティを設立せずに、180か国以上での雇用管理を効率的に行うためのプラットフォームです。
Rivermate
rivermate.com
Rivermateは、135か国での雇用と管理を簡素化し、給与や法令遵守をサポートするEORサービスを提供するアプリです。
Asanify
asanify.com
Asanifyは、HR管理および給与処理を自動化するワンストップソリューションで、企業の効率的な人材管理を支援します。
RemotePass
remotepass.com
RemotePassは、150か国でリモートチームの onboard、給与管理、福利厚生を簡素化するプラットフォームです。
Remofirst
remofirst.com
Remofirstは、180か国以上で従業員や請負業者の雇用、管理、給与支払いを簡素化するプラットフォームです。
Omnipresent
omnipresent.com
Onnipresentは、160か国での国際的な雇用と給与管理を簡素化し、企業が遠隔で従業員を雇用できるプラットフォームです。
HireArt
hireart.com
HireArtアプリは、契約労働者を管理するためのツールで、労働者の記録、調達、ベンダー管理、フリーランサー管理が可能です。
RecruitGo
recruitgo.com
RecruitGoはリモート採用を支援するアプリで、候補者の管理、雇用、コミュニケーションを一元化します。
Playroll
playroll.com
Playrollは、事業体を設立せずに雇用を管理し、グローバルなHR業務を自動化するプラットフォームです。
WorkMotion
workmotion.com
WorkMotionは、企業が160か国以上から国際的な人材を迅速かつ法令遵守で雇用・管理できるオールインワンプラットフォームです。
Teamed
teamed.global
Teamedは、中小企業が世界中でチームを雇用・支払い・管理できるプラットフォームです。複雑な規制に対応し、迅速な入社手続きが可能です。
Velocity Global
velocityglobal.com
Velocity Globalは、185か国で合法的に従業員を雇用し、給与を管理するプラットフォームです。請負業者の管理もサポートします。
Lano
lano.io
Lanoは、170カ国以上での国際雇用と給与管理を簡素化し、コンプライアンスを確保するプラットフォームです。
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