適切なソフトウェアとサービスを見つけてください。
WebCatalog Desktop を使えば、ウェブサイトをデスクトップアプリに変換したり、Mac、Windows専用の豊富なアプリにアクセスすることができます。スペースを使ってアプリを整理し、複数のアカウントを簡単に切り替えて、これまでにないほど生産性を向上させましょう。
従業員スケジュール ソフトウェアは、従業員スケジュールの作成、保守、追跡を合理化します。このようなシステムを導入することで、企業は生産性とチームワークを向上させ、従業員全体の能力についてより良い洞察を得ることができます。これらのシステムは通常、休暇、病欠、その他の個人的な休暇を監視します。多くのツールには、スケジュールの競合を防ぐための自動アラート機能もあります。収集されたスケジュール データは、時間の経過とともに、給与計算ソフトウェアなどの財務システムと統合できます。さらに、従業員スケジュール ソフトウェアは、タスクを効果的に管理および調整するための分析を提供することがよくあります。
新しいアプリを提案
Connecteam
connecteam.com
Connecteamは、デスクレスチーム向けに設計された従業員管理アプリで、スケジュール管理、時間追跡、タスク管理を提供します。
Zendesk
zendesk.com
Zendeskは、複数のチャネルにわたるカスタマーサービスを効率的に管理し、AIや自動化を活用した包括的なプラットフォームです。
Clockify
clockify.me
Clockifyは、プロジェクトごとに時間追跡や請求可能時間管理を行うための無料の時間追跡アプリです。チーム向けに設計されています。
Homebase
joinhomebase.com
Homebaseは、中小企業向けに、従業員のスケジューリング、時間追跡、給与管理を提供するアプリです。
WorkJam
workjam.com
WorkJamは、デスクレス労働者向けにタスク管理、コミュニケーション、学習リソースを提供するデジタル職場ソリューションです。
Zoho Shifts
zoho.com
Zoho Shiftsは、シフトの作成、管理、出席時間の追跡を行う従業員スケジューリングアプリです。モバイルデバイスからアクセス可能です。
When I Work
wheniwork.com
When I Workは、企業が従業員のスケジュール、出勤時間、コミュニケーションを管理できるアプリです。モバイルから簡単にアクセス可能です。
Sling
getsling.com
Slingは、シフト勤務の企業向けのスケジューリング、時間追跡、コミュニケーションソフトウェアです。各種管理機能を統合しています。
Deputy
deputy.com
Deputyは、スケジューリングや時間追跡、従業員間のコミュニケーションを簡素化する労働力管理アプリです。
HotSchedules
hotschedules.com
Hotschedulesは、レストラン業界向けの従業員スケジューリングアプリで、シフトの管理やスタッフ間のコミュニケーションを効率化します。
7shifts
7shifts.com
7Shiftsはレストラン向けの労働管理プラットフォームで、スケジューリングやコミュニケーション、労働コストの管理をサポートします。
Legion
legion.co
Legionアプリは、労働管理を最適化し、従業員のエンゲージメントを高めるためのプラットフォームです。スケジュール管理や労働効率を改善します。
Planday
planday.com
Plandayは、シフトベースのビジネス向けに従業員のスケジュール、給与、労働時間を管理する労働力管理プラットフォームです。
ClockShark
clockshark.com
ClockSharkは、建設やサービス業向けの時間追跡・スケジューリングアプリで、効率的なプロジェクト管理をサポートします。
Sage HR
sage.hr
Sage HRは、中小企業向けの人事管理プラットフォームで、出勤管理、パフォーマンス評価、採用を簡素化します。
Skello
skello.io
Skelloは、シフト勤務を管理するためのアプリで、スケジューリングやコミュニケーションを簡素化します。
Quinyx
quinyx.com
Quinyxは、労働予測とスケジュール管理を統合し、従業員のエンゲージメントを向上させて生産性を高める労働力管理プラットフォームです。
OnTheClock
ontheclock.com
OnTheClockは、小規模企業向けに開発された従業員の時間追跡と労働力管理アプリです。正確なタイムカード管理と給与処理を簡素化します。
Breathe
breathehr.com
Breatheは、中小企業向けの人事管理ソフトウェアで、従業員情報や出席、休暇を管理します。使いやすいインターフェイスを提供します。
Findmyshift
findmyshift.com
FindMyshiftは従業員スケジュールの作成、シフトリクエストの管理、労働コストの追跡を行うシンプルなアプリです。
HROne
hrone.cloud
HROneは人材管理を自動化し、従業員データを集中管理するHRプラットフォームです。モバイルアプリでセルフサービスが可能です。
Agendrix
agendrix.com
Agendrixは、スタッフのスケジューリングと労働力管理を支援するソフトウェアです。時間管理や従業員とのコミュニケーションを簡素化します。
Zoho Workerly
zoho.com
Zoho Workerlyは、派遣スタッフの管理、スケジュール作成、労働時間追跡、請求書の生成を行うアプリです。
Avaza
avaza.com
Avazaは、プロジェクト管理、チームチャット、時間追跡、経費管理、請求書作成などが行える統合業務管理ソフトウェアです。
Rotageek
rotageek.com
Rotageekは、データ駆動型で公正な従業員スケジューリングを提供し、労働力管理を効率化するプラットフォームです。
Surfboard
teamsurfboard.com
Surfboardは顧客サポートの戦略管理を支援するプラットフォームで、業務運営の効率化やリソース管理を提供します。
Harri
harri.com
Harriは、ホスピタリティ業界向けの従業員管理、採用、スケジューリング等のためのプラットフォームです。
Shiftee
shiftee.io
Shifteeは、従業員のスケジュール管理、出勤・退勤管理、休暇管理、ワークフロー、電子契約、給与管理などを行う労働力管理ソフトです。
Netchex
netchex.com
NetChexは、HRおよび給与管理を簡素化する中小企業向けの包括的なソリューションです。給与処理や労働力管理をサポートします。
Aplano
aplano.de
Aplanoは、従業員のシフト管理や勤務時間追跡を行うオンラインスケジューリングソフトウェアです。全デバイスで利用可能です。
Workforce
workforce.com
Workforceは、従業員のスケジュール、出席、パフォーマンスなどを管理するための労働力管理アプリです。モバイルとデスクトップで利用可能。
Buddy Punch
buddypunch.com
Buddy Punchは、労働時間を追跡し、給与レポートを生成するクラウドベースのアプリで、従業員はブラウザやモバイルで打刻できます。
MakeShift
makeshift.ca
MakeShiftは、マネージャーと従業員向けのスケジュール管理アプリで、迅速にスケジュールを作成し、出勤状況を正確に追跡できます。
flair HR
flair.hr
Flair HRは、HRプロセスを合理化し、従業員管理をサポートするソリューションです。シフト管理や採用機能を提供します。
DeskTime
desktime.com
DeskTimeは、自動的に従業員の生産性を監視し、時間追跡とプロジェクト管理を行うソフトウェアです。
Shyftplan
shyftplan.com
Shyftplanは、従業員の資格や空き時間を考慮し、自動でシフトをスケジュールするクラウドベースのアプリです。
Superworks
superworks.com
Superworksは、人事と給与プロセスを自動化・合理化するHRMSソリューションです。従業員の管理やパフォーマンス追跡を支援します。
Papershift
papershift.com
PaperShiftは、従業員のシフト計画、休暇管理、労働時間追跡をクラウドで行うための時間管理ソフトウェアです。
Bizimply
bizimply.com
Bizimplyは、ホスピタリティ業界向けのスタッフスケジューリングやタイムトラッキング、コミュニケーションを管理するプラットフォームです。
Shyfter
shyfter.co
シフターは、シフト勤務管理アプリです。従業員のスケジューリングや勤怠管理が可能で、透明な時間管理をサポートします。
Novagems
novage.ms
Novagemsは、警備と清掃管理を統合したアプリで、シフト管理、GPS確認、インシデント報告、チェックポイント巡回を提供します。
Coast
coastapp.com
Coastは、チームがコミュニケーション、タスク、スケジュールを効率的に管理できる統合プラットフォームです。モバイルアクセスも可能です。
Ubeya
ubeya.com
Ubeyaは、企業が柔軟な労働者を管理するためのモバイルアプリで、シフト申請や収入追跡、ジョブ管理を一元化します。
ZoomShift
zoomshift.com
ZoomShiftは、従業員のスケジュール管理を簡素化し、可用性やシフトの調整、通知機能を提供するクラウドベースのアプリです。
Sloneek
sloneek.com
Sloneekは、出席管理、不在管理、ドキュメント管理などを備えたクラウドベースのHRシステムです。従業員の情報管理を簡素化します。
VeriDoc Sign
veridocsign.com
VeriDoc Signは、ブロックチェーンを利用した電子署名とドキュメント管理を提供し、ユーザーが効率的に署名を行えるデジタルツールです。
StaffAny
staffany.com
StaffAnyは、従業員のスケジュール管理と出勤追跡を行うアプリです。企業の労働力管理を効率化します。
Workee
workee.net
Workeeは、フリーランスや専門家向けの管理ソフトで、個人ウェブサイトの作成や予約、支払いの機能を提供します。
SocialSchedules
socialschedules.com
SocialSchedulesは従業員のスケジューリングとタイムクロック管理を行うアプリで、シフト管理や労働時間追跡が簡単にできます。
busybusy
busybusy.com
Busybusyは、GPSを利用した建設現場の時間追跡とプロジェクト管理アプリです。給与管理や従業員スケジュールも簡単に行えます。
Workfeed
workfeed.io
Workfeedは、シフト管理やスケジューリングを効率化し、労働力の最適化を図るためのツールです。従業員の柔軟性を高めます。
Playvox
playvox.com
Playvoxは、カスタマーサービスエージェントのパフォーマンスを最適化するためのソフトウェアで、品質管理プロセスを一元管理できます。
Celayix
celayix.com
Celayixは、AIを活用した労働力管理プラットフォームで、従業員のスケジューリングや出勤追跡を効率化します。
Tinq
tinq.com
Tinqは、ビジネス向けのマルチプラットフォームチーム管理アプリです。労働時間の追跡やシフトのスケジュール管理、給与報告書の作成ができます。
Incentivefox
incentivefox.com
IncentiveFoxは、インセンティブを管理し追跡するためのカスタマイズ可能なプラットフォームで、企業のエンゲージメント向上をサポートします。
TeamUltim
teamultim.com
TeamUltimは、中小企業向けの人事管理とシフトスケジューリングを支援するウェブアプリです。シフト管理や休暇管理が可能です。
WorkAxle
workaxle.com
WorkAxleは、従業員のスケジューリングや時間追跡、コンプライアンス管理を効率的に行う労働力管理システムです。
SubItUp
subitup.com
SubItUpは、従業員のスケジュール管理を効率化するオンラインプラットフォームで、可用性の収集、自動スケジューリング、コミュニケーションをサポートします。
Assembled
assembled.com
Assembledは、スタッフ管理プラットフォームで、スケジュール作成の軽快さとクロスチームのデータ可視化を提供。顧客中心のブランド向けに設計されています。
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