従業員スケジュール管理ソフトウェア - 最も人気のあるアプリ - タジキスタン

Legion Technologiesは、業界で最も革新的な労働力管理プラットフォームを提供します。これにより、企業は労働効率と従業員の関与を同時に最大化できます。 Legion WFMプラットフォームは、インテリジェントで、自動化された、従業員中心です。スケジュールの最適化、消耗の減少、生産性の向上、および運用効率の向上により、13倍のROIを提供することが証明されています。 Legionは、従業員が愛する使いやすいプラットフォームとモバイルアプリで最先端のテクノロジーを提供します。ノルウェストベンチャーパートナー、ストライプス、ファーストラウンドキャピタル、XYZベンチャー、ウェッブ投資ネットワーク、Workday Ventures、NTT Docomo Venturesに支援されているLegionは、2022 Inc. 5000およびThe the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the ragineが認められています。デロイト500ランキング。 <>計画の改善: - 戦略的洞察 -Labor予算編成 - デマンド予測 <>実行の最適化: - 最適化 -Automatedスケジューリング - 時間と出席 <>従業員のエンパワーメント: -Frontline Communications -Legion InstantPay - 従業員のパフォーマンスと報酬