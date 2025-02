従業員認識ソフトウェア - 最も人気のあるアプリ - トーゴ

Bonfyre

bonfyreapp.com

Bonfyreは唯一の「クローズドループ」の従業員エンゲージメントプラットフォームであり、デュークエナジー、メドトロニック、アドタレムドライブのエンゲージメントなどの顧客がエンタープライズスケールでエンゲージメントされ、より低いソフトウェアと報酬コストで毎年5〜7の数値を節約します。 このプラットフォームは、従業員が毎日使用しているチャネル(Microsoftチーム、電子メール、SMS、QRコード、ネイティブのBonfyre)のために、一連のアクティビティ、放送、調査、課題、認識、ノミネート、報酬など、複数のエンゲージメントツールをまとめます。 Android/iOSのアプリ)。文化コーチAIを使用すると、エンゲージメント調査データを、マネージャーが2〜3クリックで取ることができる、直接測定可能な提案されたアクションに翻訳します。 受賞歴のある認識ソリューションは、業界を混乱させています。顧客は、認識活動の2倍の増加と、1人あたり1人あたり35ドルの純コスト削減が見られました。 Bonfyre's 800+ digital gift cards across 80 countries allow team members to enjoy immediate, full purchasing power without having to save up points.また、これにより、顧客は送料やその他の料金、通常は報酬の15%の支出にお金を節約できます。