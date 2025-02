従業員認識ソフトウェア - 最も人気のあるアプリ - シリア

Advantage Club

advantageclub.ai

Advantage Club は、統一プラットフォーム上での報酬、評価、特典、柔軟な従業員福利厚生、コミュニティ構築などの機能を備え、職場体験と福利厚生を促進するグローバルな従業員エンゲージメント プラットフォームです。 - 当社は、管理者や組織がボタンをクリックするだけで従業員の努力を表彰できる、エンドツーエンドのデジタル報酬および表彰プラットフォームです。このプラットフォームを通じて、従業員はハイタッチ、いいね、コメントなどをして同僚に感謝の気持ちを示すことができます。当社の R&R プラットフォームは、従業員が 10,000 以上のグローバル ブランドから選択できるグローバルな報酬引き換えマーケットプレイスとも連携しています。 - 当社の特典と特権ソリューションを使用すると、組織は全国で独自の独占的な企業オファーや取引を提供することで、従業員の収入に特別なものを追加できます。当社の柔軟な福利厚生サービスを通じて、企業は特定の市場向けに厳選された複数タイプの従業員ウォレット (ウェルネス、在宅勤務、L&D ウォレットなど) を作成できます。 - 当社のコミュニティおよびファン ゾーン ソリューションは、複数の従業員エンゲージメント プログラムを 1 つのプラットフォームにもたらします。ライブ リーダーボードを備えた企業内ゲーム、ピアツーピア マーケットプレイス、趣味のクラブなどのプログラムを備えた当社のソリューションは、あらゆる種類の組織の従業員を結び付けるためのユニークな機能を提供します。 - 当社のファイナンシャル ウェルネス ソリューションは、手頃な価格とゼロ金利で貯蓄やローン、給与の前払いができる機能を提供することで、従業員が経済的に精通しやすくなるように支援します。 Advantage Club について 当社は、統一プラットフォーム上で報酬、表彰、コミュニティ構築、FlexBen などの機能を備えたグローバルな従業員エンゲージメント プラットフォームです。当社は、10,000 を超えるブランド パートナーによる独占的な特典や特典を通じて、従業員のエンゲージメントを促進するエンドツーエンドのソリューションを提供しています。 2016 年に設立された Advantage Club は、UCLA 大学院生の Sourabh Deorah 氏と Smiti Bhatt Deorah 氏の発案です。彼は従業員の福利厚生を、データ マイニングと分析を使用して破壊的要因を生み出すスペースとして特定しました。それ以来、当社は従来の積立基金や企業割引ポリシーを超えて従業員福利厚生を再定義してきました。現在デラウェア州に本社を置き、アクセンチュア、BCG、コンセントリックス、テレパフォーマンス、ヘクサウェア、ターゲットなどを特徴とする 1,000 を超える優れたクライアント ポートフォリオを持つ 300 万人以上のユーザーを抱え、100 か国以上に拠点を置いています。当社は、従業員エンゲージメントを次のレベルに引き上げるために、拡張性があり、カスタマイズ可能で、費用対効果の高いプログラムを提供することに誇りを持っています。当社の統合プラットフォームは、マイルストーン/記念日/勤続年数の賞、リアルタイムのスポットボーナス、自動化されたインセンティブ、ピアツーピアの感謝、オンボーディングプログラム、ウェルネスプログラム、四半期および年次業績賞を含む、さまざまな表彰プログラムをもたらします。 、ギフトカード プログラム、10,000 以上のグローバル ブランドにわたる特別オファーなど。2022 年に、当社は World HRD Congress から「Excellence in Global R&R Program」、「Excellence in Employee Engagement」、「Excellence in Employee Experience」を受賞しました。組織が従業員のエンゲージメントと意欲を維持できるよう支援することを唯一の使命とする当社の Advantage Club アプリは、ユーザーにクラス最高のエクスペリエンスを提供する、よく考えられた従業員エンゲージメント ソリューションによってサポートされています。このプラットフォームは、徹底的な従業員エンゲージメント ツールを通じて従業員の採用と維持に直接影響を与えることで、業界に革命を起こすことを目指しています。私たちの使命 私たちは、従業員が高いエンゲージメントと幸福感を持ち、規模の大小にかかわらず、すべての職場に感謝と評価の前向きな文化がある世界を思い描いています。私たちは、組織がその文化や価値観に共鳴する従業員エクスペリエンスとエンゲージメント プログラムを構築および実行できるよう支援します。