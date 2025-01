電子メール検証ソフトウェア - 最も人気のあるアプリ - グアム

Zoho ZeptoMail

ZeptoMail (旧称 TransMail) は、Zoho によるトランザクション専用の電子メール送信サービスです。 ZeptoMail では、ユーザーはトランザクション電子メールの送信のみを許可されます。これにより、トランザクション電子メールの信頼性と保証された配信が保証されます。セットアップオプションZeptomailは、SMTPと電子メールAPIの2つのセットアップオプションを提供します。 Integrate your business with ZeptoMail in a few quick steps using SMTP or use Email APIs for a deeper integration.個別の電子メール ストリーム 電子メールをドメイン、アプリケーション、目的などごとに、メール エージェントと呼ばれるグループに分類します。 焦点を絞ったレポートを表示し、固有の API トークンと SMTP 資格情報を使用して各メール エージェントのアクセスと電子メール送信を制御できます。 Email templates ZeptoMail provides email templates for common types of transactional emails. Choose from the sample templates or create your own from scratch.電子メールの追跡 開封やクリックなどの受信者のアクティビティを追跡して、電子メールのパフォーマンスを向上させます。 ZeptoMail は、処理された電子メールもログに記録し、Webhook 設定を使用してリアルタイム通知を提供します。レポート 受信者のアクティビティのグラフィカル レポートを表示し、複数のメール エージェント間の送信アクティビティの比較レポートを生成します。アクセス管理 高度なユーザー権限を使用して、各ユーザーに役割を割り当てます。これは、各メール エージェントとその関連データにアクセスできるユーザーを管理するのに役立ちます。 WordPress プラグイン WordPress 用の ZeptoMail プラグインを使用して、WordPress アカウントで ZeptoMail アカウントを設定します。 WordPress ウェブサイトから直接メールを送信できます