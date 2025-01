メール暗号化ソフトウェア - 最も人気のあるアプリ - ハンガリー

RMail

RPost は、電子署名およびサイバーセキュリティ サービスの世界的リーダーであり、プライバシーとコンプライアンスのための電子メール暗号化、電子署名の自動化、法的電子配信証明、文書権利管理、およびデータ漏洩や人的電子メールの漏洩を防ぐための AI を導入したサービスを専門としています。セキュリティエラー。 RPost の AI を組み込んだ RMail 電子セキュリティ、RSign 電子署名、および登録電子メール電子コンプライアンス プラットフォームは、そのコア技術に関して 50 を超える特許を取得しており、World Mail Award for Best in Security、Initiative などの国際的な賞や栄誉を受賞しています。ドイツの Mittelstand Best Innovation in IT Award、および GDPR 電子メール データ プライバシー コンプライアンスの APCC Top Choice を受賞。 100 か国以上で 10 年以上にわたり、2,500 万人を超えるユーザーが RPost のサービスの追跡、証明、暗号化、電子署名、認証、共有、保護を利用してきました。 RPost の最大の顧客は、業界や地域を問わず世界で最も尊敬されるブランドの一部です。 RPost の使命は、世界中のお客様が可能な限り最も安全でコンプライアンスに準拠した生産的な方法で電子的に通信および取引できるよう支援し、進化するニーズをサポートするために当社の製品を継続的に革新することです。