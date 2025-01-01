Webアプリのアプリストア

適切なソフトウェアとサービスを見つけてください。

WebCatalog Desktop

WebCatalog Desktop を使えば、ウェブサイトをデスクトップアプリに変換できます。アプリとアカウントを一括管理できるオールインワンツールです。複数のアカウントを切り替え、ワークフローごとにアプリを整理し、Mac と Windows 用に厳選されたアプリカタログにアクセスしましょう。

WebCatalog Desktopをダウンロード
もっと詳しく
すべて
ブック
ビジネス
教育
エンターテインメント
金融
食品・飲料
ゲーム
グラフィック・デザイン
ヘルス・フィットネス
ライフスタイル
医学
音楽＆オーディオ
ニュース
写真・ビデオ
仕事効率化
辞書・辞典・その他
ショッピング
ソーシャルネットワーキング
ソフトウェア開発
スポーツ
旅行
ユーティリティ
天気
教育人事ソフトウェア
カテゴリー
最も人気
最近の追加

教育人事ソフトウェア - 最も人気のあるアプリ

Education HR ソフトウェアは、教育機関の人事部門向けに特別に設計されており、記録管理、勤怠管理、給与処理などの重要な従業員関連タスクの管理と自動化を支援します。教育 HR ソリューションは一般的な HR ソフトウェアと類似点がありますが、学校、単科大学、大学の特定のニーズに合わせた独自の機能を提供します。 これらのツールを使用すると、教育機関は数百人または数千人の従業員を抱える組織の運営を効果的に監督できます。従業員のライフサイクル全体を通じてさまざまなプロセスを合理化し、採用と新人研修を強化し、勤怠管理を簡素化し、給与計算を自動化します。一部のソフトウェアには、教師の評価や専門能力開発活動を管理する機能も含まれています。 Education HR ソフトウェアを使用すると、人事管理者が組織レベルで従業員の管理を監視できる一方、個々の教師やスタッフは休暇の申請や給与計算のタイムシートの提出などの日常業務にそれを利用できます。

新しいアプリを提案


Skool

Skool

skool.com

Skoolは、オンラインコースとコミュニティを統合し、学習環境を提供するプラットフォームです。

Teachmint

Teachmint

teachmint.com

Teachmintは、教師、生徒、保護者、管理者向けの学校管理プラットフォームで、出席管理や入学管理を提供するアプリです。

Workday

Workday

workday.com

Workdayアプリは、HRと財務管理を統合し、従業員が情報を管理したり、承認を行ったりするためのクラウドプラットフォームです。

PowerSchool

PowerSchool

powerschool.com

PowerSchoolは、学生情報と出席、成績管理を行うためのK-12向けのオンラインプラットフォームです。

MyClassBoard

MyClassBoard

myclassboard.com

MyClassboardは、学校の運営を自動化し、出席管理や成績追跡を効率化する教育管理プラットフォームです。

Frontline Education

Frontline Education

frontlineeducation.com

Frontline Educationは、教育機関の人事、学生情報、専門能力開発などの管理を支援するアプリです。

Skolaro

Skolaro

skolaro.com

Skolaroは学校管理のための包括的なシステムで、学生情報管理や出席追跡、親教師のコミュニケーションをサポートします。

EdPrime

EdPrime

edprime.co

EdPrimeは教育管理を統合するソフトウェアで、HR、管理、オンライン入学、会計、学習管理などの機能を提供し、効率的な運営をサポートします。

NEOGOV

NEOGOV

neogov.com

NEOGOVは公共部門向けの人材管理システムを提供し、採用からパフォーマンス管理までのプロセスを自動化します。

Edumarshal

Edumarshal

edumarshal.com

Edumarshalは、学校の管理を効率化するためのERPソフトウェアで、出席や料金などを含む45の機能を提供します。

Edunext

Edunext

edunext.co

Edunextは教育管理プロセスを合理化するプラットフォームで、さまざまな教育機関のニーズに応える機能を提供します。

APL nextED

APL nextED

aplnexted.com

APL nextEDは、任期および非任期教員のデータを管理・報告するための包括的な教員管理ソリューションです。

製品

見てみる

サポート

会社

法的事項

© 2025 WebCatalog, Inc.