教育人事ソフトウェア - 最も人気のあるアプリ

適切なソフトウェアとサービスを見つけてください。
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Education HR ソフトウェアは、教育機関の人事部門向けに特別に設計されており、記録管理、勤怠管理、給与処理などの重要な従業員関連タスクの管理と自動化を支援します。教育 HR ソリューションは一般的な HR ソフトウェアと類似点がありますが、学校、単科大学、大学の特定のニーズに合わせた独自の機能を提供します。 これらのツールを使用すると、教育機関は数百人または数千人の従業員を抱える組織の運営を効果的に監督できます。従業員のライフサイクル全体を通じてさまざまなプロセスを合理化し、採用と新人研修を強化し、勤怠管理を簡素化し、給与計算を自動化します。一部のソフトウェアには、教師の評価や専門能力開発活動を管理する機能も含まれています。 Education HR ソフトウェアを使用すると、人事管理者が組織レベルで従業員の管理を監視できる一方、個々の教師やスタッフは休暇の申請や給与計算のタイムシートの提出などの日常業務にそれを利用できます。
新しいアプリを提案
Skool
skool.com
Skoolは、オンラインコースとコミュニティを統合し、学習環境を提供するプラットフォームです。
Teachmint
teachmint.com
Teachmintは、教師、生徒、保護者、管理者向けの学校管理プラットフォームで、出席管理や入学管理を提供するアプリです。
Workday
workday.com
Workdayアプリは、HRと財務管理を統合し、従業員が情報を管理したり、承認を行ったりするためのクラウドプラットフォームです。
PowerSchool
powerschool.com
PowerSchoolは、学生情報と出席、成績管理を行うためのK-12向けのオンラインプラットフォームです。
MyClassBoard
myclassboard.com
MyClassboardは、学校の運営を自動化し、出席管理や成績追跡を効率化する教育管理プラットフォームです。
Frontline Education
frontlineeducation.com
Frontline Educationは、教育機関の人事、学生情報、専門能力開発などの管理を支援するアプリです。
Skolaro
skolaro.com
Skolaroは学校管理のための包括的なシステムで、学生情報管理や出席追跡、親教師のコミュニケーションをサポートします。
EdPrime
edprime.co
EdPrimeは教育管理を統合するソフトウェアで、HR、管理、オンライン入学、会計、学習管理などの機能を提供し、効率的な運営をサポートします。
NEOGOV
neogov.com
NEOGOVは公共部門向けの人材管理システムを提供し、採用からパフォーマンス管理までのプロセスを自動化します。
Edumarshal
edumarshal.com
Edumarshalは、学校の管理を効率化するためのERPソフトウェアで、出席や料金などを含む45の機能を提供します。
Edunext
edunext.co
Edunextは教育管理プロセスを合理化するプラットフォームで、さまざまな教育機関のニーズに応える機能を提供します。
APL nextED
aplnexted.com
APL nextEDは、任期および非任期教員のデータを管理・報告するための包括的な教員管理ソリューションです。
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