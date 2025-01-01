適切なソフトウェアとサービスを見つけてください。
WebCatalog Desktop を使えば、ウェブサイトをデスクトップアプリに変換できます。アプリとアカウントを一括管理できるオールインワンツールです。複数のアカウントを切り替え、ワークフローごとにアプリを整理し、Mac と Windows 用に厳選されたアプリカタログにアクセスしましょう。
Education ERP（Enterprise Resource Planning）ソフトウェアは、教育機関のさまざまな管理および学術機能を合理化および統合するために設計された包括的なソリューションです。このソフトウェアは、入学、学生の登録、出席追跡、グレーディング、コース管理、財務管理などのプロセスの効率的な管理を促進します。
新しいアプリを提案
Skool
skool.com
Skoolは、オンラインコースとコミュニティを統合し、学習環境を提供するプラットフォームです。
Teachmint
teachmint.com
Teachmintは、教師、生徒、保護者、管理者向けの学校管理プラットフォームで、出席管理や入学管理を提供するアプリです。
Workday
workday.com
Workdayアプリは、HRと財務管理を統合し、従業員が情報を管理したり、承認を行ったりするためのクラウドプラットフォームです。
PowerSchool
powerschool.com
PowerSchoolは、学生情報と出席、成績管理を行うためのK-12向けのオンラインプラットフォームです。
MyClassBoard
myclassboard.com
MyClassboardは、学校の運営を自動化し、出席管理や成績追跡を効率化する教育管理プラットフォームです。
Frontline Education
frontlineeducation.com
Frontline Educationは、教育機関の人事、学生情報、専門能力開発などの管理を支援するアプリです。
Kinderpedia
kinderpedia.co
Kinderpediaは幼稚園向けの管理ツールで、出席追跡や金銭管理、保護者とのコミュニケーションをサポートします。
Jenzabar
myjenzabar.net
Jenzabarは高等教育向けのソフトウェアプラットフォームで、学生情報の管理や登録、自動化されたワークフローを提供します。
Blackbaud
blackbaud.com
Blackbaudは、非営利団体向けのCRMソリューションで、資金調達やイベント管理を支援します。レポート機能や助成金管理も提供します。
Skolaro
skolaro.com
Skolaroは学校管理のための包括的なシステムで、学生情報管理や出席追跡、親教師のコミュニケーションをサポートします。
EdPrime
edprime.co
EdPrimeは教育管理を統合するソフトウェアで、HR、管理、オンライン入学、会計、学習管理などの機能を提供し、効率的な運営をサポートします。
Fekara
fekara.com
Fekaraは、小規模学校向けの無料のオンライン学校管理ソフトウェアです。入学、出席、試験、成績カードを管理します。
TUIO
tuiopay.com
TUIOは、学校や保育施設向けの tuition 管理システムです。請求、支払い、登録の自動化を支援し、運営の効率化を図ります。
NEOGOV
neogov.com
NEOGOVは公共部門向けの人材管理システムを提供し、採用からパフォーマンス管理までのプロセスを自動化します。
Edumarshal
edumarshal.com
Edumarshalは、学校の管理を効率化するためのERPソフトウェアで、出席や料金などを含む45の機能を提供します。
Edunext
edunext.co
Edunextは教育管理プロセスを合理化するプラットフォームで、さまざまな教育機関のニーズに応える機能を提供します。
APL nextED
aplnexted.com
APL nextEDは、任期および非任期教員のデータを管理・報告するための包括的な教員管理ソリューションです。
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