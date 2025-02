電子商取引ソフトウェア - 最も人気のあるアプリ - ソマリア

Vimeo

vimeo.com

Vimeo is a video hosting, sharing, and services platform headquartered in New York City. Vimeoは広告なしで運営されており、代わりにビデオコンテンツプロデューサーにサブスクリプションプランを提供し、ビデオの作成、編集、放送ツール、エンタープライズソフトウェアソリューション、および手段を備えたサービス(SAAS)としてソフトウェア(SAAS)を提供することにより、収益を引き出します。 video professionals to connect with clients and other professionals. Vimeo focuses on the delivery of high-definition video across a range of devices. このサイトは当初、2004年にジェイクロドウィックとザッククラインによって、同僚の間でユーモアビデオを共有するためのカレッジヒューモールのスピンオフとして建設されましたが、カレッジヒューモールの人気の高まりをサポートするために側に置かれました。 IACは2006年にCollegeHumorとVimeoを買収し、GoogleがYouTubeを16億5,000万米ドル以上で買収した後、IACはYouTubeと競争するためにVimeoにさらに努力を向け、他のビデオ共有サイトと区別するためのキュレーションコンテンツと高解像度のビデオを提供することに焦点を当てました。 LodwickとKleinは最終的に2009年までに去り、IACはVimeoのサービスを構築するために、より企業中心の構造を実装しました。