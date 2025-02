電子商取引プラットフォーム - 最も人気のあるアプリ - スロバキア

Twice Commerce

twicecommerce.com

人々のモノの消費方法は変化しています。物質的なものの所有は、人々の生活においてそれほど大きな役割を果たしません。同時に、新品ではなく中古品を購入する人も増えています。この新たな需要に応えるために、販売業者は循環的な消費方法に最適化されたソフトウェアを必要としています。 Twice Commerce は、企業がスムーズに製品やサービスを販売、レンタル、再販できるようにするプラットフォームです。 Twice を使用すると、企業は、短期レンタル、サブスクリプション、購入など、人々が製品やサービスを購入したい方法に合わせたサービスを作成できます。 Twice は、既製の e コマース ストアや対面販売ツールも提供しています。堅牢な在庫および注文管理システムにより、店舗運営がスムーズに管理され、重要なデータが安全に常に最新の状態に保たれます。レベル 1 PCI 準拠の支払いプロバイダーとして、Twice Commerce はすぐに使用できる安全な支払い処理を提供できるため、複雑なサードパーティの統合について心配する必要はありません。 Twice は、スポーツからファッション、モビリティ、エレクトロニクスまでの業界を含む、世界中の何千もの販売業者によって使用されています。