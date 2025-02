電子商取引パーソナライゼーション ソフトウェア - 最も人気のあるアプリ - スロバキア

Hello Retail

helloretail.com

Hello Retail e コマース パーソナライゼーション ソフトウェアは、平均バスケット サイズを増やし、より多くの顧客を変換し、顧客ロイヤルティを高めます。 Hello Retail は、適切な製品を適切な顧客に適切なタイミングで表示することで、e コマース ストアをパーソナライズします。 Hello Retail は、AI ベースの行動認識を通じてパーソナライズされたエクスペリエンスを作成し、その結果、e コマースのクロス売上を増やし、確実な製品の推奨、検索、電子メールを生成します。当社の顧客に対するアプローチは、お客様の成功が私たちの成功であるというものです。そのため、専門家がオンボーディングしてアカウントを管理します。