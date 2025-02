ドキュメントスキャンソフトウェア - 最も人気のあるアプリ - タジキスタン

Sensible

sensible.so

Sensible は、PDF 形式のビジネス フォームなどのドキュメントから構造化データを抽出するための開発者優先のプラットフォームです。 Sensible を使用して、垂直型 SaaS 製品にドキュメント自動化機能を組み込みます。 Sensible を使用すると、任意のドキュメントに対して抽出クエリを作成し、重要な事実を JSON として取得できます。 Sensible は高度に構成可能です。 GPT-4 やその他の大規模言語モデル (LLM) を活用して数分でデータを抽出したり、Sensible の視覚的なレイアウトベースのルールを使用してきめ細かい制御を行ったりすることができます。 Sensible は、レイアウトベースと LLM ベースの抽出方法を組み合わせることで、一貫してレイアウトされた高度に構造化されたビジネス フォームから、自由形式の可変法的契約書に至るまで、ドキュメント全体をサポートします。